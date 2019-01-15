''Розірву його'': Фукс попався на злочині у США

Скандального російсько-українського олігарха Павла Фукса звинувачують у погрозах американському бізнесменові, причетному до продажу місць на інавгурацію 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Зазначається, що Фукс розлютився через те, що два квитки, які він купив за 200 тисяч доларів на інавгурацію, залишили його й українського нардепа від "Відродження" Віталія Хомутинніка із поганими місцями, пише Al Jazeera.
За інформацією видання, Фукс попередив бізнесмена, котрий сприяв покупці, що хоче повернути свої гроші, в іншому випадку — він "розірве його". Стверджується, що потім він озвучив серію погроз іншим особам, які брали участь в угоді.
Присутність щонайменше дюжини українських політиків і бізнесменів, деякі з яких мають тісні зв'язки з Росією, на інавгурації 20 січня 2017 року викликала інтерес у спеціального радника США Роберта Мюллера. Дехто з українських гостей "просував великі угоди або мирні плани" відповідно до інтересів Кремля.
Фукс
УН
Фукс, який був серед них, намагався повернутися у США в грудні 2017 року, але його затримали й вислали прикордонники, які відкликали його візу, свідчать декілька джерел.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосередньо у кишеню путінського мільярдера.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
Зокрема, він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію із проплачених бордів.
Для реалізації свого плану Фукс залучив активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзю. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширенню брехливої інформації про Бродського у мережі.
Дізнавшись про всі спроби дискредитації із боку олігарха, Бродський заявив, що захищатиме репутацію від провокацій Фукса у суді.
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