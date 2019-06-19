"Розірвати його на ремені!" Батьки 11-річної Даші впізнали тіло дитини

Батьки 11-річної Дарини Лук'яненко впізнали тіло дитини, знайдене 19 червня в вигрібній ямі сусіднього домогосподарства.

Як передає "Крапка", коли тіло пізнавали, були чутні гучні ридання. Після цього швидка від'їхала від будинку, який залишився в оточенні поліції.

"До дому прийшло дуже багато місцевих жителів. Вони налаштовані дуже агресивно. Люди вважають, що батьки 22-річного підозрюваного могли знати про злочин, але приховували його", – йдеться в повідомленні.

За словами слідчого, батьки підозрюваного, найімовірніше, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката. Правоохоронці розповіли, що хлопець усвідомлював, що робив.

Йому загрожує довічне ув'язнення, але місцевих жителів такий вердикт не влаштував. "Так це що, ми ще й будемо його годувати? Розірвати його на ремені!" – вимагали вони.

Даша Лук'яненко Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваного у вбивстві дівчинки допитували два дні, проте він не признавався в скоєному до того часу, поки його не видала місцева жителька.

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