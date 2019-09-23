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23 вересня • оновлено в 10:56
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Розірвало на частини: у Чернігові в ДТП загинули 4 підлітків. Моторошні фото

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У Чернігові водій-підліток на мокрій дорозі не впорався з керуванням і влетів у дерево, внаслідок чого він і троє пасажирів загинули на місці події. У ДТП вдалося вижити дівчині.

Як повідомила пресслужба поліції Чернігівської області, удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, підліток взяв легковик "Фольксваген Пасат" свого дідуся, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Він планував отримати водійське посвідчення.

У Чернігові водій-підліток на мокрій дорозі не впорався з керуванням і влетів у дерево

У Чернігові водій-підліток на мокрій дорозі не впорався з керуванням і влетів у дерево

Поліція Чернігівської області

Під час спуску з пагорбу на мокрій дорозі хлопець не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся із деревом.

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Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, вдалося вціліти. Її госпіталізували до травматологічного відділення міської лікарні.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель декількох осіб) – карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Внаслідок ДТП водій і троє пасажирів загинули, одна дівчина вижила

Внаслідок ДТП водій і троє пасажирів загинули, одна дівчина вижила

Поліція Чернігівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині в с. Козин 16 вересня неповнолітній водій автомобіля Daewoo влаштував ДТП з КамАЗом, у результаті чого загинула одна особа. Це – 65-річний пасажир легковика.

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Місце
Україна Чернігів
Теги
ДТП аварія
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Требую выдавать права украинцам не после сдачи экзамена по достижению определенного возраста а сразу по факту рождения СУГС...
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