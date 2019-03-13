Розікрали мільярди: справа про масштабну корупцію "вертолітних податківців" Януковича потрапила до суду

Справа так званих вертолітних податківців часів екс-президента України Віктора Януковича, який утік із країни, передана до суду.

Про це на сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Він нагадав, що керував схемою колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

Луценко уточнив, що обвинувальний акт спрямований до Печерського районного суду Києва. Масштаб справи, яка тривала 9 місяців і 18 днів, генпрокурор назвав грандіозним, пояснивши, чому так вважає:

Сума збитків становить 104 млрд гривень.

Обсяг доказів — 1209 томів.

Кількість обвинувачених керівників фіскальної системи всіх областей України як членів злочинної організації — 52 чиновники з 92 адвокатами.

Сума арештованого майна — 700 млн, яке в 2018 році вже працювало на державний бюджет і принесло 639 млн гривень.

Луценко також наочно показав обсяг доказів у справі, які зберігаються у 1209 томах. Над ними працювали близько півсотні співробітників Департаменту захисту економіки МВС і військової прокуратури.

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

"За період слідства відбулися тисячі судових засідань, у яких взяли участь прокурори військової прокуратури, і винесені судом близько 2 тисяч рішень за результатами розгляду їх клопотань і скарг у цій справі", — підкреслив Луценко.

"Наша спільна команда МВС і ГПУ змогла вже на цьому етапі заарештувати майно злочинців на 700 млн грн, зокрема 10 будинків, 20 квартир, 20 земельних ділянок, 19 нежитлових приміщень, тисячу вагонів, 40 автомобілів. Це арештоване майно сьогодні вже приносить дохід державі", — підсумував він.

Нагадаємо, у травні 2017 року правоохоронні органи провели наймасштабнішу одночасну операцію на всій території України та провели понад 400 обшуків у рамках справи про податкові майданчики Олександра Клименка.

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що син екс-президента України Віктора Януковича – Олександр – продав свою останню нерухомість в окупованому Криму.

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