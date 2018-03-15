Розглядають самогубство: в Миргороді знайдений мертвим контрактник

У Миргороді Полтавської області на території однієї з військових частин знайшли мертвим військовослужбовця.

Як повідомляє прес-служба поліції області в Facebook, 25-річний контрактник загинув від вогнепального поранення під час несення служби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Однією з основних версій слідчі вважають самогубство.

"Однак, у рамках кримінального провадження перевіряються всі можливі версії. Встановлюються обставини і причини трагедії", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", у Росії убитого в Криму українського військового записали в "Беркут".