Розглядатиме справу щодо вбивства Шеремета суд присяжних: названо дату засідання

Суд присяжних 4 вересня розглядатиме по суті справу за обвинуваченням Антоненка, Дугар та Кузьменко у причетності їх до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Таке рішення 25 серпня ухвалив Шевченківський районний суд Києва за підсумками підготовчого засідання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Призначити судовий розгляд судом присяжних на 12 годину 4 вересня", – йдеться в рішенні.

Водночас Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка до 23 жовтня.

Щодо Юлії Кузьменко обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту також до 23 жовтня. Її зобов'язали прибувати до суду на першу вимогу і здати документи для виїзду за кордон.

Третій обвинуваченій Яні Дугар обрано запобіжний захід (до 23 жовтня) у вигляді застави в розмірі 168 тисяч гривень та покладені додаткові зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета озвучило невідомі раніше докази щодо Дугарь, Антоненка і Кузьменко.