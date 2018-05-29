Розганяв Майдан: підлеглого Авакова судитимуть за 9 статтями

Генеральна прокуратура передала в суд кримінальне провадження щодо керівника одного з управлінь Національної гвардії в рамках розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.

У прес-службі ГПУ уточнили, що обвинувальний акт спрямований до Печерського райсуду Києва 25 травня.

Співробітник Нацгвардії звинувачується за 16 пунктами 9 статей, зокрема, перешкоджання проведенню мітингів, застосування насильства, перевищення влади, організація нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вбивств кількох мітингувальників, неофіційні виплати бійцям "Беркута" і низки інших злочинів під час розгону акції 18 лютого 2014 року. На думку слідства, в результаті його дій постраждали більше 300 осіб.

У прокуратурі зазначили, що в ході досудового розслідування до суду вносилося клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, але була отримана відмова. Також суд відмовив в утриманні його під вартою. На обидва рішення були подані апеляції, які залишені без задоволення. Співробітник Нацгвардії був відпущений під особисте зобов'язання.

За даними джерел, мова йде про екс-начальника громадської безпеки МВС, начальника ГУ Національної гвардії Володимира Гриняка, передає "Українська правда".

У 2016 році під час обрання запобіжного заходу було сказано, що він служив в зоні АТО з 2014 по 2015 рік. Нардепи від "Народного фронту" пропонували взяти Гриняка на поруки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне розслідування щодо екс-заступника начальника Головного управління - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Петра Федчука.