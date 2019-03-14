Розенблат звинуватив Ситника в "зливі" даних штабу Клінтон: що відомо

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник міг втручатися у виборчий процес президента США в 2016 році на користь кандидата Гілларі Клінтон.

Про це заявив народний депутат України Борислав Розенблат. За його словами, у нього є аудіозапис розмови з Ситником, в якій глава НАБУ зізнається у сприянні Клінтон, "тому що американцям вигідний Трамп, а Україні вигідніша Гілларі". Запис Розенблат опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене є точна інформація про те, що керівник нашого Національного антикорупційного бюро пан Ситник дійсно зливав інформацію про "чорну бухгалтерію"(екс-президента України Віктора Януковича. – Ред.) на користь кандидата від демократів Гілларі Клінтон", – заявив нардеп.

Артем Ситник Українська правда

Розенблат пояснив, що Ситник нібито розголошував таємницю слідства в Україні, щоб вплинути на виборчий процес у США. Діалог із Ситником нібито вів один з українських міністрів. У розмові згадали, що росіяни сприяли перемозі Дональда Трампа на виборах.

"Я ж йому теж, ну, не йому (Трампу. ‒ Ред.), я ж Гілларі допомагав теж", ‒ говорить чоловік, представлений в аудіозапису Ситником.

Парламентар підкреслив, що в 2017 році подав позов до суду щодо втручання Ситника і нардепа Сергія Лещенка в вибори США і виграв процес.

Йдеться про так звану чорну бухгалтерію Януковича і його зв'язки з колишнім політтехнологом Дональда Трампа, Полом Манафортом.

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Як писав OBOZREVATEL, у березні Пола Манафорта, який працював на президента-втікача Віктора Януковича, засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаним з лобістською діяльністю в Україні.

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