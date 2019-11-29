"Роздягнена і боса": на Тернопільщині спалахнув скандал зі священиком-насильником

На Тернопільщині настоятеля місцевого храму святого Миколая отця Володимира Коротницького звинуватили у пияцтві, залежності від азартних ігор і домашньому насильстві.

Про жахливі подробиці життя сім'ї духівника розповіла його дружина. Жінка змушена була звернутися в поліцію, повідомляє "24 канал".

"Він перед дитиною схопив мене за волосся. Почав бити об стіну і рвати на мені волосся. З кімнати я вийти не могла", – згадує про знущання Мар'яна Коротницька.

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На Тернопільщині священика звинуватили у домашньому насильстві

За словами жінки, якось чоловік о третій годині ночі прийшов у спальню й влаштував бійку. Вона дивом вирвалася з квартири й, роздягнена і боса, побігла викликати поліцію.

Пізніше Мар'яна зняла побої і вирішила переїхати з дітьми до батьків. Зазначає, що отець Володимир і раніше розпускав руки. Водночас звинувачує в усьому спиртне й азартні ігри. Нібито через згубні звички панотця сім'ї довелося влізти у кредити – на 100 тисяч гривень.

"Люди дзвонять щодо боргів, погрожують, і він у стані алкогольного сп'яніння, під впливом всіх цих емоцій, напевно, таке міг зробити, – зізнається жінка.

Мар'яна Коротницька 24tv.ua

А ось священик переконує, що дружину не бив. Посварилися ж вони, оскільки це саме Мар'яна програла всі позичені гроші в азартні ігри.

"Я їй сказав, щоб пояснила моїм батькам, куди поділися гроші. Навіщо це все має бути на мені, якщо витратила їх вона. І вона в істериці сказала це моїм батькам, вийшла з дому і викликала поліцію", – зізнався отець Володимир Коротницький, додавши, що не проти помириться з дружиною.

Отець Володимир Коротницький Уніан

Водночас прихожани церкви, у якій він служить, розповідають, що нічого "гріховного за священнослужителем" не помічали.

Зі свого боку у Тернопільській єпархії ПЦУ повідомили, що зараз думають, як вчинити з панотцем. Кажуть, рішення залежить від результатів слідства.

Храм святого Миколая у Тернополі 24tv.ua

"Зараз, наскільки нам відомо, має бути судовий процес щодо цих фактів. Уже за рішенням суду далі розглядатимемо цю справу. Звісно, на самоплив не пустимо і не залишимо. Єпархія контролює це питання", – зазначив протоієрей, секретар єпархіального ради Тернопільської єпархії ПЦУ отець Олег Гах.

А ось дружина священика-насильника категоричніша: вона вже подала заяву на розлучення, оскільки побоюється, що, незважаючи на запевнення чоловіка, бійки в родині повторяться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оренбурзькій області (Росія) суд заарештував настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя Миколу Стремськоого за звинуваченнями у зґвалтуванні прийомних дітей. Сімох дітей визнали постраждалими від розпусних дій священика.

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