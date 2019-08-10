"Роздягали, душили, били струмом": звільнений в'язень Кремля зізнався про страшні тортури

Український політв'язень Олександр Стешенко, який був звільнений 6 серпня, пережив моторошні катування під час перебування в кримській колонії.

Як передає "Крим.Реалії", чоловіка змушували зізнатися в скоєнні тих злочинів, до яких він не мав ніякого відношення. Після нестерпних тортур він на камеру озвучив необхідні для окупантів слова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Те, що я говорив там – це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Вєлієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого назвати. Мене душили кулаками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати, що вони хотіли..." – розповів Стешенко.

Олександр Стешенко Скірншот

"У ФСБ я провів три місяці, з 24 квітня по 26 липня [2018]. Я не знаю, де був, в якомусь підвалі, вогкість, лежав один матрац на підлозі, я був пристебнутий наручниками, а до наручниками була пристебнута гиря вагою в 24 кілограми. Найважче було – витримувати катування, поки не записали відео, мучили кожен день", – згадав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що переговори про звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

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