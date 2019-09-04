Роздягає і спотворює тіла: в Україні паніка через маніяка

Крижопільський район Вінницької області налякала серія жахливих вбивств. Влітку тут убили одну жінку і двох чоловіків.

Вбивць досі не знайшли, а в селі Голубече вже поповзли чутки про маніяка, який знущається над своїми жертвами. Про це повідомляє 33 Канал.

Матір двох дітей Олену Багарнік знайшли мертвою в яру. Жінку роздягли, їй вибили зуби, проломили череп і завдали декількох ударів у серце. Водночас її не зґвалтувати.

"На руці великі синці, сліди пальців. Неподалік від тіла поліцейські знайшли її мобільний телефон, пошматовану білизна, ланцюжок. Босоніжки ми теж бачили. Золоті каблучки, сережки Олени залишилися на місці. Зникли тільки 500 гривень... Чому її роздягли? Ми згодні з версією про маніяка-психопата. Адже Олена раніше скаржилася нам, що бачила на вокзалі невідомого в чорному одязі, який уважно стежив за нею", – кажуть близькі убитої.

Односельці повідомили, що раніше помічали підозрілих людей на вокзалі. Вони погрожували жінкам у селищі. Там припустили, що Олену вбили колишні "зеки", які ходили тут або їхали додому після звільнення. Життя людини могли програти в карти із завданням вбити першу ж людину на своєму шляху.

Рідні вбитої Олени Багарнік 33 Канал

У Крижопільському районі люди дуже налякані. Вони намагаються ввечері нікуди не виходити з дому, не повертатися вечірніми електричками або маршрутками. Навіть удень ходять разом.

У липні біля того ж вокзалу сильно побили чоловіка, який помер. У серпні після жорстокого побиття там же загинув 35-річний Анатолій Рудько із села Заболотне. Йому переламали ребра, розбили череп і також завдали ножових ударів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше село Лозова на Харківщині потрясло вбивство 40-річної Ірини Черкасової, яку по-звірячому зарізав і викинув у сміттєвий бак місцевий житель.

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