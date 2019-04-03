Роздача паспортів Росії на Донбасі: з'явилися нові подробиці

Сотні тисяч жителів окупованих районів Донбасу найближчим часом можуть отримати паспорти Росії. Для Кремля це стане серйозним козирем на переговорах із врегулювання ситуації на сході України.

Детально про нову "гібридну технологію" Росії розповів у ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.

Чиновник уточнив, що жителям Донбасу видаватимуть російські паспорти не на самій окупованій території: "Людям треба буде виїхати до РФ, найближчою є Ростовська область, пройти процедуру, подати заяву в українське консульство про відмову від громадянства, підготувати пакет документів для розгляду за спрощеною процедурою".

"За різними оцінками, 20% людей на окупованій території готові використовувати цей інструмент. Якщо говорити про 3,5 млн людей у Донецькій області, то 20% — це буде 600-700 тис.", — зазначив він.

Як наголосив Куркчі, жителі Донбасу, "купуються на провокацію" з надією, що, маючи російський паспорт, вони з легкістю вирішуватимуть свої побутові проблеми.

"Мова про отримання російської пенсії, про можливість виїхати і знайти роботу в Росії", — пояснив він.

За словами заступника міністра, після отримання російського паспорта людям доведеться повертатися назад в окуповані райони Донбасу, оскільки в РФ "ніхто їм не гарантує ані робочих місць, ані додаткових пільг".

"Це гібридна технологія... Це асиметричний хід окупаційної влади, щоб відірвати частину людей від України", — заявив він.

На запитання, навіщо Кремль зібрався роздавати паспорти жителям Донбасу, Куркчі відповів: "Наразі триває дискусія з приводу миротворчих сил. Позиція України в тому, що там не повинно бути представників країни-окупанта. Це може дати додатковий аргумент Росії, щоб сказати — на цій території офіційно проживає певна кількість громадян РФ, не може бути так, щоб у цих миротворчих силах не було представників нашої країни".

informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 березня набули чинності зміни до закону "про громадянство РФ", якими спрощується отримання російського громадянства для українців.

За даними сепаратистських ЗМІ, на окуповані території завезли близько півмільйона бланків для отримання паспортів РФ.

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