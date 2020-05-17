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17 травня • оновлено в 20:01
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Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

11.2т
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У червні 1969 року в лісі біля селища П'ятихатки на околиці Харкова підлітки виявили та розкопали місця масового поховання людей. Виявилося, що там знаходяться останки приблизно 13 тисяч польських офіцерів і генералів, розстріляних у квітні-травні 1940 року.

Російський блогер Рустем Адагамов опублікував документи про те, як КДБ згодом намагався замести сліди кривавого злочину (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Меморіал радянських і польських жертв тоталітарного режиму в П'ятихатках

Меморіал радянських і польських жертв тоталітарного режиму в П'ятихатках

"Початок листування 05.06.1969. Начальник УКДБ по Харківській області генерал-майор Фещенко повідомляє про обставини справи голові КДБ республіки генерал-полковнику Нікітченку. Крім усього іншого, позначене коло осіб, обізнаних про поховання поляків, і повідомляється, що "могила відновлена, а провали землі будуть засипані". Щодо виниклих чуток "буде вжито заходів дезінформації", – пише блогер.

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Буквально через день Нікітченко пише "цілком таємну" і "тільки особисту" записку секретарю ЦК Компартії України Шелесту. У ньому дослівно цитується повідомлення з Харкова від Фещенка, але додається і своє – Нікітченко повідомляє версію дезінформації, яку КДБ збирається поширювати у вигляді чуток для місцевого населення.

"Мовляв, під час окупації в цих місцях німці розстрілювали і ховали своїх дезертирів. Крім того, в цьому ж місці закопували і померлих від небезпечних інфекційних хвороб (тиф, холера тощо), тому відвідини цієї території небезпечні. Нікітченко пропонує засипати це місце хлоркою, а зверху грунтом", – зазначає Адагамов.

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

12 червня Фещенко повідомляє начальнику до Києва, що проведено обстеження "спецоб'єкта", встановлена його площа і кількість поховань (близько 13 тисяч трупів). Звертається увага, що в цій зоні розташовані піонерські табори, лікарні, будинки відпочинку. Фещенко пише, що так як "спецоб'єкт" виявлений місцевим населенням, він встановив там міліцейський пост, але підлітки в лісі все одно копають. Тому, є пропозиція ліквідувати поховання "шляхом застосування хімікатів". Витрати з ліквідації "спецоб'єкта" складуть 10 тисяч рублів. До записки додається план території та заходів зі знищення поховання.

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

У план заходів з ліквідації "спецоб'єкта" входять роботи по забезпеченню конспірації, цілодобової охорони протягом всього терміну проведення робіт (не менше трьох років), спорудження паркана з колючого дроту, будівництво двох приміщень для персоналу охорони і господарських потреб, доставка 13 тонн лускатого технічного їдкого натрію і необхідного устаткування для його закачування в місця поховань. За допомогою закачаного в землю їдкого лугу чекісти хотіли повністю розчинити останки розстріляних.

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

19 червня Фещенко знову пише Нікітченку про результати своєї поїздки до Москви, де він доповів про плани ліквідації поховань Андропову і його заступнику Цвігуну. Товариші в Москві підтримали плани харківських чекістів і допомогли організувати доставку необхідної техніки, а також створили спеціальний штат співробітників під виглядом слідчого ізолятора "зі штатом у 21 одиницю" для забезпечення охорони і основних робіт з ліквідації об'єкта.

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Розчиняли останки їдким лугом: як КДБ намагався замести сліди масових розстрілів у Харкові. Документи

adagamov.info

Однак до кінця знищити поховання не вдалося – влітку 1991 року почалися розкопки "спецоб'єкта". За п'ять років були витягнуті останки 4302 польських військовослужбовців, імена 3820 з яких вдалося встановити зі знайдених документів і особистих речей. На місці поховання встановлено Меморіал радянських і польських жертв тоталітарного режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвами терору 1937-38 років в СРСР стали понад 260 тисяч українців. Сьогодні документи з архівів КДБ про масові розстріли стали доступні онлайн.

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Місце
Україна Харків
Теги
розслідування СРСР
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