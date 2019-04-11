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Розчавив легковик: на Рівненщині трапилася жахлива аварія з БТРом

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У місті Здолбунів Рівненської області в четвер, 11 квітня, БТР наїхав на легковий автомобіль.

При аварії, яка трапилася близько 17:30 на "богдашівському" перехресті, ніхто не постраждав, передає "UA: Рівне" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

За словами начальника прес-служби ОК "Захід" Анатолія Прошина, у БТРа, який рухався в колоні, відмовили гальма.

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Розчавив легковик: на Рівненщині трапилася жахлива аварія з БТРом

скрін відео

Щоб уникнути зіткнення з автомобілем і наїзду на жінку з дитиною, водій військової машини застосував ручне гальмування, виїхав на зустрічну, де й зіткнувся з легковиком.

Відомо, що колона поверталася в автопарк у Рівному з Острога, де на центральній площі проходив показ техніки та озброєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня в Києві на вулиці Академіка Заболотного трапилася велика аварія за участю БТР. У військової машини також відмовили гальма.

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ДТПвидео
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Если БТР шел в колонне, то чего водила засуетился? Надо было не вилять, а держать колеса прямо и оттормозиться в зад идущего спереди.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Иван Васильевич, Да по описанию вообще какая то чушь. Ехал в колонне и вдруг какая то женщина с ребенком... Откуда? Ни пешеходного перехода, ни светофора не видно.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
То то ваши БТР никто покупать не хочет)
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