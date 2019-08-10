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Розчавило трубою: в Польщі трапилася страшна трагедія з українцем

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У Польщі на будівництві нового газопроводу загинув 37-річний громадянин України.

Як передає "Європейська правда", трагедія трапилася в п'ятницю, 9 серпня, в місті Погурськая Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві.

Труба вагою близько 10 тонн скотилася в розкоп, де був чоловік. Інші будівельники кинулися на допомогу і змогли витягнути тіло чоловіка, але його травми виявилися несумісні з життям.

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Ілюстрація

Ілюстрація

korupciya.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі за загадкових обставинах помер молодий українець. Його тіло знайшли в лісосмузі за 150 км від місця робіт.

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Місце
Польща
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