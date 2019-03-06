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"Розчарувалася у "Новоросії": в Україну втекла ще одна терористка "ДНР"

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В Україну втекла ще одна терористка "ДНР", яка здала спецслужбам нашої країни особисті дані всіх бойовиків 1-ї танкової роти "територіальної оборони ДНР".

Нею виявилася 28-річна Маргарита Варужанівна Пономаренко (Торосян) з Донецька. Жінка була коханкою російського окупанта, пише блогер Фашик Донецький на своєму сайті.

"Коханням Маргарити був позивний "Картина", або Тарбаєв Олександр Миколайович, дата народження 8 квітня 1976 року, командир 1-ї танкової роти 11-ї ОМСБ так званої "територіальної оборони ДНР". Чувак полонив Маргариту блатним базаром, бо відсидів у в'язниці, а також татуюваннями, які зробив там же", — розповів він.

Танкісти "ДНР"

Танкісти "ДНР"

"Інформатор"

Новини
Екс-ватажок "ДНР" "здався" Україні: з'явилася суперечлива інформація

За словами Фашика Донецького, в певний момент терористка вирішила скористатися програмою СБУ "На тебе чекають вдома". Перейшовши на мирну територію, вона прихопила із собою флешку з особистими даними всіх бійців 1-ї танкової роти так званої "територіальної оборони ДНР". Крім того, вона переслала СБУ ще 16 Гб даних про окупантів.

"У Маргарити все буде добре, бо дані виявилися ну дуже цікавими, і скоро ми опублікуємо особовий склад танкістів "ДНР". Дякую, Маргарито. Твої колишні товариші по службі будуть в істериці дуже скоро", — пише блогер.

Терористка-утікачка зізналася, що вирішила перейти на бік України, оскільки розчарувалася в ідеях "Новоросії" та зрозуміла, як її "кинули".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше на бік України перейшла танкістка "ДНР" Світлана Дрюк з позивним "Вітерець". Вона почала співпрацювати з українською контррозвідкою і розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

  • У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу Дрюк на бік України і нарвалися на глузування у мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

  • Екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив, що командир танкового екіпажу Дрюк перейшла на бік ЗСУ завдяки так званій "медовій пастці". За його словами, йдеться про операцію, вибудувану на любовному зв'язку з українським бійцем.

  • Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Юрій Радковець вважає, що перед тим, як називати Дрюк легендарною, треба провести ретельну перевірку даних, аж до чуток про неї у лавах терористів.

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Особа
Фашик Донецький
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Жихарев Николай
Жихарев Николай
если это правда,зачем эту инфу в сеть кинули..
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3
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Жихарев Николай, С таким как у тебя, Коля, стремлением учить других, а особенно специалистов, которые показывают результаты своей работы, боюсь что ты задолбал своего папу разъяснением основ Кама-Сутры
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Каждый с тюремными наколками и у всех флешка с секретными данными так на всякий случай
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3
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Кто успеет, выскочит из падающего лифта, кто не успеет, будет на подобной флэшке.
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