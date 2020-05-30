Розборки в Броварах: брати Потапенки спростували свою причетність до перестрілки

Розслідування 16:02, 30.05.2020

Брати Денис і Олег Потапенки, яких називали одними з можливих учасників перестрілки в Броварах, спростували свою причетність до конфлікту.

Як пишуть Vesti, Потапенки заявили, що ні вони, ні їхня транспортна компанія не мають і ніколи не мали відношення до будь-яких розборок між перевізниками.

Затримання учасників перестрілки в Броварах

Згадку їхнього імені брати вважають наслідками діяльності недобросовісних конкурентів.

Потапенки висловили надію, що "подібні недружні дії більше не будуть використовуватися в недобросовісній конкурентній боротьбі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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