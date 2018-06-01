УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Розбомбити ВСУ: стало відомо про наказ Захарченко по Донбасу

2.3тЧитати новину російською

Ситуація на Донбасі загострилася через наказ ватажка "ДНР" Олександра Захарченка уражати людей військовій техніці ВСУ в районі бойових дій.

Про це заявив військовий журналіст, координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець, передає "Апостроф".

"Окупаційна формування намагаються це так зване" розпорядження "виконувати. Вони завдають ударів по заздалегідь розвіданими цілям. Наприклад, в районі Талаківці вони завдали удару по тиловому пункту управління. В районі Торецькому намагалися накрити склад однієї з механізованих бригад. Потрапили, правда, по лікувальним установам в місті. Це нібито відплата за обстріл мирних кварталів ", - повідомив Машовець.

Новини
Більше сотні: з'ясувалися масштабні втрати "Л / ДНР" за місяць

За його словами, це акція інформаційно-пропагандистського характеру, а не військового призначення.

"Ефекту від таких акцій у військовому плані ніякого, вони нічого цим не домагаються, результативність цих вогневихнальотів ніяка", - підкреслив експерт.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше з'явилося відео знищення 15 терористів "ДНР" .

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги