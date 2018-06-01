Розбомбити ВСУ: стало відомо про наказ Захарченко по Донбасу

Ситуація на Донбасі загострилася через наказ ватажка "ДНР" Олександра Захарченка уражати людей військовій техніці ВСУ в районі бойових дій.

Про це заявив військовий журналіст, координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець, передає "Апостроф".

"Окупаційна формування намагаються це так зване" розпорядження "виконувати. Вони завдають ударів по заздалегідь розвіданими цілям. Наприклад, в районі Талаківці вони завдали удару по тиловому пункту управління. В районі Торецькому намагалися накрити склад однієї з механізованих бригад. Потрапили, правда, по лікувальним установам в місті. Це нібито відплата за обстріл мирних кварталів ", - повідомив Машовець.

За його словами, це акція інформаційно-пропагандистського характеру, а не військового призначення.

"Ефекту від таких акцій у військовому плані ніякого, вони нічого цим не домагаються, результативність цих вогневихнальотів ніяка", - підкреслив експерт.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше з'явилося відео знищення 15 терористів "ДНР" .