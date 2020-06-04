На Львівщині сільський голова "побився" з екснацгвардійцем. Відео
У Пустомитівському районі Львівської області у результаті конфлікту із головою села Жирівка колишній солдат Нацгвардії опинився у лікарні.
Деталі інциденту з позиції обох сторін описали на своїх сторінках у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький та сам сільський голова Микола Пущак (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"В результаті "спілкування" з посадовцем органу місцевого самоврядування у Ярослава Білика розбитий ніс і зламана рука", – написав Козицький.
Зі свого боку сільський голова Жирівки заявив, що просто "перебував поряд свого авто, коли побачив, що через село на шаленій швидкості мчить інший автомобіль". За його словами, аби призупинити останній, він махнув рукою, на що водії нібито зреагували неадекватно.
"Промчавшись, навмисно зачепили мене, чим пошкодили дзеркало власного авто. Хотіли розпочати бійку, поводилися брутально", – розповів Микола Пущак.
Козицький же додав, що взяв під особистий контроль з’ясування всіх деталей інциденту. І підкреслив, що як голова ЛОДА вимагатиме від поліції швидко та об’єктивно розслідувати справи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бориспільському районі Київської області бійців Національної гвардії України звинуватили у тому, що вони підпалили траву, а також нецензурно висловлювались та мало не побили людину.