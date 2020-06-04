У Пустомитівському районі Львівської області у результаті конфлікту із головою села Жирівка колишній солдат Нацгвардії опинився у лікарні.

Деталі інциденту з позиції обох сторін описали на своїх сторінках у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький та сам сільський голова Микола Пущак (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В результаті "спілкування" з посадовцем органу місцевого самоврядування у Ярослава Білика розбитий ніс і зламана рука", – написав Козицький.

На Львівщині через конфлікт із сільським головою ексбоєць НГУ опинився у лікарні Facebook/Микола Пущак

Зі свого боку сільський голова Жирівки заявив, що просто "перебував поряд свого авто, коли побачив, що через село на шаленій швидкості мчить інший автомобіль". За його словами, аби призупинити останній, він махнув рукою, на що водії нібито зреагували неадекватно.

На Львівщині через конфлікт із сільським головою ексбоєць НГУ опинився у лікарні Facebook/Микола Пущак

"Промчавшись, навмисно зачепили мене, чим пошкодили дзеркало власного авто. Хотіли розпочати бійку, поводилися брутально", – розповів Микола Пущак.

На Львівщині через конфлікт із сільським головою ексбоєць НГУ опинився у лікарні Facebook/Микола Пущак

Козицький же додав, що взяв під особистий контроль з’ясування всіх деталей інциденту. І підкреслив, що як голова ЛОДА вимагатиме від поліції швидко та об’єктивно розслідувати справи.

Скриншот Facebook/Микола Пущак

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бориспільському районі Київської області бійців Національної гвардії України звинуватили у тому, що вони підпалили траву, а також нецензурно висловлювались та мало не побили людину.