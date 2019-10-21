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21 жовтня • оновлено в 14:11
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"Розбити ворога і зайняти його позиції!" Український генерал спрогнозував зрив відведення військ на Донбасі

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Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Думанський заявив, що українська армія зможе повернутися на свої позиції, якщо терористи не відведуть війська на Донбасі.

В інтерв'ю "Апостроф" він пояснив, що залишиться відповідна система спостереження, система розвідки, створюється система вогню, інженерні системи, які не дають можливості противнику просто так парадним кроком пройти.

"Плюс створюється відповідний резерв - група, яка по сигналу по відповідних маршрутах висунеться та забере оборонні позиції там, де це буде потрібно. Ніхто не зайде на наші позиції, тому що в такому випадку ворог буде під вогневим впливом. Все що говорять іншы - міф, який поширюють некомпетентні люди", - зазначив генерал.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

24 канал

За його словами, якщо Україна опиниться під вогневим впливом, то потрібно наступати.

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"Тоді нам потрібно не займати свої рубежі, а здійснювати наступальну операцію, розбити ворога і зайняти його позиції. Якщо ми виконаємо умови розведення, а вони ні, тоді які питання - отримуйте відповідь. Ми говоримо, що армію вже побудували, що вона у нас готова до активних дій", - підсумував Думанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розведення сил на Донбасі відкладається через те, що терористи обстріляли ділянку біля Золотого.

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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