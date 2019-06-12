Розбита техніка на мільйони: стало відомо про серйозні втрати "Л/ДНР"

Звичайний український безпілотник позбавив терористів на Донбасі техніки на мільйони. Бійці ЗСУ називають його легендарним "птахом".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Юрій Мисягін. За його словами, на жаль, після закінчення однієї з операцій дрон був збитий у "сірій" зоні.

"Простий цивільний дрон в умілих руках наших військових перетворюється на соколині очі у небі, за допомогою яких виявляється і потім знищується техніка, жива сила і укріплення ворога. А скільки він зняв гігабайтів відео для розвідки, яке допомогло проаналізувати і успішно проводити різні бойові операції. Це все просто не піддається підрахунку", — написав він.

Терористи на Донбасі ФАН

При цьому волонтер заспокоїв: новий дрон і запасний акумулятор до нього вже передали розвідгрупі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України прийняли на озброєння радіогідроакустичну систему "Ятрань", призначену для виявлення ворожих кораблів і підводних човнів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!