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/Розслідування

Розбита техніка на мільйони: стало відомо про серйозні втрати "Л/ДНР"

14.8тЧитати матеріал російською

Звичайний український безпілотник позбавив терористів на Донбасі техніки на мільйони. Бійці ЗСУ називають його легендарним "птахом".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Юрій Мисягін. За його словами, на жаль, після закінчення однієї з операцій дрон був збитий у "сірій" зоні.

"Простий цивільний дрон в умілих руках наших військових перетворюється на соколині очі у небі, за допомогою яких виявляється і потім знищується техніка, жива сила і укріплення ворога. А скільки він зняв гігабайтів відео для розвідки, яке допомогло проаналізувати і успішно проводити різні бойові операції. Це все просто не піддається підрахунку", — написав він.

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Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

ФАН

При цьому волонтер заспокоїв: новий дрон і запасний акумулятор до нього вже передали розвідгрупі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України прийняли на озброєння радіогідроакустичну систему "Ятрань", призначену для виявлення ворожих кораблів і підводних човнів.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Юрій Мисягін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Алик Алик
Алик Алик
если внрить что здесь всегда пишут то можно стать сказачником
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леня зе
леня зе
то пленка кончилась .то дрон был сбит в "серой" зоне.ох уж эти сказочники.Корчинский: 95% украинцев - дезертиры«Всегда можно все упаковать в красивые слова, и мы видим, как это упаковывается в красивые слова. Тем более, что люди, которые имеют прямое отношение к войне, их небольшое количество. Национальный актив небольшой. Это пять процентов. А 95% людей – дезертиры. В то время, когда их стране угрожает опасность, они не пошли на фронт, они не помогали фронту, они не стали волонтерами. Дезертиры выбрали верховного главнокомандующего, и дезертиры будут решать судьбу наших вооруженных сил – они проголосуют за капитуляцию», – заявил Корчинский.
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