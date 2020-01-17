Головна Новини
17 січня • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Розкрадали речі, здавали метал: з'ясувалися обурливі подробиці про авіакатастрофу в Ірані

2.8т
Читати матеріал російською

На місці аварії літака МАУ в Ірані були помічені мародери, які збирали речі загиблих пасажирів.

Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, територія, де впав Boeing, належно не охоронялася.

"На місці падіння лайнера побачили купу незрозумілого народу... Іранців, які збирали речі, уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам'ять лишав", – розповів він.

Новини
"Не можу їх повернути!" Канадець зворушив історією про рідних, які загинули в катастрофі літака МАУ

Рувін зазначив, що особисте майно жертв, які вціліли, допомогли визначити причину авіакатастрофи.

Катастрофа Boeing в Ірані

Катастрофа Boeing в Ірані

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги