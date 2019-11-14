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14 листопада • оновлено в 18:45
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/ Розслідування

Розбили вщент: окупанти нахабно вдарили по мирному населенню на Донбасі

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Окупаційні війська обстріляли дачне містечко "Акація" поблизу Авдіївки на Донбасі, в результаті чого був знищений двоповерховий будинок цивільного населення.

Про це у четвер, 14 листопада, повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що терористи обстріляли українських захисників із РПГ, АГС і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кам'янка Донецької області. Це трапилося близько 15:00.

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Окупанти вдарили по цивільних на Донбасі

Окупанти вдарили по цивільних на Донбасі

atr.ua

"Водночас противник вів вогонь і по цивільній інфраструктурі. Внаслідок таких цинічних дій збройних формувань Російської Федерації виникла пожежа у дачному містечку "Акація". Вщент знищено двоповерховий будинок", – повідомили в українському штабі.

Військові ОС наголосили – окупанти вкотре підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїни ЗСУ розповіли, що терористи "Л/ДНР" обстрілюють їхні позиції, прикриваючись мирним населенням.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
А фото и видео?опять пленка кончилась? никаких фактов одно пиздобольство
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Serov Oleg
Serov Oleg
вранье....
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