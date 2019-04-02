Розбили техніку і завдали втрат: ЗСУ "всипали" терористам на Донбасі

У понеділок, 1 квітня, терористи на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, водночас п'ять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Троє українських військових були поранені. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши двох і поранивши шістьох окупантів. Також вогнем знищена бойова машина піхоти російсько-окупаційних військ, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наших захисників п'ять разів: двічі – зі стрілецької зброї – поблизу селища Піски; із станкових протитанкових гранатометів – біля міста Авдіївка; із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке; із великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське.

Війна на Донбасі ТСН

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вчинив 13 обстрілів: шість разів – із мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Кримське; двічі – із міномета калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новолуганське; двічі – з міномета калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля селища Золоте-4; з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Зайцеве; з великокаліберних кулеметів у районі населених пунктів Хутір Вільний і Новотошківське.

Від початку нинішньої доби, 2 квітня, ворог обстріляв із мінометів калібрів 120 і 82 мм наших захисників у районі селища міського типу Верхньоторецьке, у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат серед особового складу немає.

Підрозділ, який постраждав від вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року українські військовослужбовці отримають виплати у збільшеному розмірі за виконання в березні завдань у складі підрозділів, які беруть участь в ООС.

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