Розбещував хлопчиків: на Сумщині перед судом раптово помер педофіл

У Конотопі Сумської області помер 72-річний пенсіонер, якого підозрювали в розпусних діях щодо хлопчиків 14 і 15 років.

Про це з посиланням на поліцію Сумської області повідомляють "Факти".

Відзначається, що пенсіонер помер напередодні судового засідання, на якому йому повинні були обрати запобіжний захід. Чоловіка знайшли мертвим за місцем проживання. Тіло було направлено на експертизу.

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За даними правоохоронців, на тілі чоловіка не виявили слідів насильницької смерті.

У поліції також розповіли, що померлий пенсіонер свою провину визнав повністю і був готовий відбувати покарання. Йому було оголошено про підозру, але чоловіка не затримували з урахуванням похилого віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонера "здала" в поліцію сусідка, яка рік спостерігала за візитами підлітків у його будинок. Чоловік запевнив, що давав дітям гроші і все було за "обопільною згодою". Раніше він був судимий за аналогічні злочини.

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