РосЗМІ запустили фейк про терориста в Луцьку: назвали ексбійцем "Азова" і гомосексуалістом

Російські ЗМІ випустили фейкове розслідування про терористичний акт в українському Луцьку 21 липня, заявивши, що його винуватець Максим Кривош – колишній боєць полку "Азов" і має нетрадиційну орієнтацію.

Відповідний матеріал, зокрема, з’явився у виданні "Коммерсантъ". На це звернули увагу в Telegram-каналі "Останній Блокпост".

"Новий день, новий фейк від рашаЗМІ. Путінське видання провело власне "розслідування"подій у Луцьку з Москви, та встановило.., що лівий терорист і антифашист Максим Кривош начебто служив у полку "Азов" та був вигнаний звідти за гомосексуалізм", – йдеться у повідомленні.

Матеріал про теракт у Луцьку у російському виданні "Коммерсантъ" (kommersant.ru)

Зауважимо, що у своєму матеріалі російські журналісти посилаються на інформацію, нібито отриману від українця. Його вони називають Феофаном Добролюбовим.

У матеріалі журналісти з РФ посилаються на інформацію, отриману нібито від українця (kommersant.ru)

"Дякуємо, що хоч не Онуфрій Філаретович Єпіфанцев", – пожартували автори Telegram-каналу.

Вони додали, що за такі заяви на росЗМІ варто подати до суду та притягти до відповідальності.

Українці викрили фейк росЗМІ (Telegram-канал "Останній Блокпост")

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник компанії SpaceX, американський підприємець і мільярдер Ілон Маск відреагував на теракт з автобусом у Луцьку, назвавши події "просто ще одним днем у 2020 році".