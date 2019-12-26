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26 грудня • оновлено в 17:07
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В "ДНР" назвали точну дату великого обміну полоненими з Києвом

7.2т
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Київ і ОРДЛО проведуть обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" вже 29 грудня. При цьому деталі підготовлюваної обміну досі обговорюються.

Про це повідомила так звана "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова. Згідно з її даними, обмін пройде за формулою "87 на 55".

"Комерсант" з посиланням на два джерела, які знають про хід переговорів, повідомляє, що дата узгоджена остаточно.

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"Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться щось непередбачене", – повідомило джерело.

РосЗМІ назвали дату великого обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР"

РосЗМІ назвали дату великого обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР"

Голос

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року. Пізніше нам стало відомо, що Україні повернуть із ОРДЛО до 30 полонених.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
Теги
війна Новини Донбасу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Одних граждан украины обменяют на других. Это лишнее подтверждение наличия внутри гражданского конфликта
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