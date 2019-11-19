"Ростять гарматне м'ясо": окупанти Криму засвітили на фото "армію" дітей

Росія в тимчасово окупованій Євпаторії (АР Крим) активно веде роботу з військового зомбування дітей. Це робиться для підготовки молоді до служби в лавах загарбників.

Відповідні фотодокази опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупована Євпаторія. Російські спецслужби шляхом створення молодіжних військово-патріотичних організацій далі продовжують своє зoмбування молоді. Міжнародні дитячі правозахисні організації мовчать", – забив на сполох захисник України.

Зомбування дітей окупантами в Криму Facebook Анатолія Штефана

Зомбування дітей окупантами в Криму Facebook Анатолія Штефана

З ним погодилися і підписники, яких також обурило цинічне використання дітей російськими окупантами.

"Я не хочу, щоб ці діти сиділи за однією партою з моїм сином. У мене сивина тільки від однієї думки про цю можливість", "І це дитячий курорт", "Це жахливо! Таких назад швидше, ніж за 10 років не повернемо", "Так для цього і окупували території – Крим, Донбас. З малюків вирощують "гарматне м'ясо". У русні не вистачає людей", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у мережі з'явилися моторошні фото, на яких зображені діти з окупованого Росією Криму. На кадрах вони одягнені у військові форми і вчаться копати шанці.

А в Євпаторії загарбники влаштували цинічне опитування для дітей. Так, школярів запитували, чи готові вони "захищати Росію зі зброєю в руках, якщо почнеться війна".

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