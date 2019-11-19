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19 листопада • оновлено в 17:32
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"Ростять гарматне м'ясо": окупанти Криму засвітили на фото "армію" дітей

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Росія в тимчасово окупованій Євпаторії (АР Крим) активно веде роботу з військового зомбування дітей. Це робиться для підготовки молоді до служби в лавах загарбників.

Відповідні фотодокази опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупована Євпаторія. Російські спецслужби шляхом створення молодіжних військово-патріотичних організацій далі продовжують своє зoмбування молоді. Міжнародні дитячі правозахисні організації мовчать", – забив на сполох захисник України.

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Зомбування дітей окупантами в Криму

Зомбування дітей окупантами в Криму

Facebook Анатолія Штефана

Зомбування дітей окупантами в Криму

Зомбування дітей окупантами в Криму

Facebook Анатолія Штефана

З ним погодилися і підписники, яких також обурило цинічне використання дітей російськими окупантами.

"Я не хочу, щоб ці діти сиділи за однією партою з моїм сином. У мене сивина тільки від однієї думки про цю можливість", "І це дитячий курорт", "Це жахливо! Таких назад швидше, ніж за 10 років не повернемо", "Так для цього і окупували території – Крим, Донбас. З малюків вирощують "гарматне м'ясо". У русні не вистачає людей", – пишуть люди.

"Ростять гарматне м'ясо": окупанти Криму засвітили на фото "армію" дітей

"Ростять гарматне м'ясо": окупанти Криму засвітили на фото "армію" дітей

"Ростять гарматне м'ясо": окупанти Криму засвітили на фото "армію" дітей

"Ростять гарматне м'ясо": окупанти Криму засвітили на фото "армію" дітей

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Карпов Стас
Карпов Стас
Наверное лучше, когда дети отдыхают в лагерях с нацистским воспитанием, да?
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Не, пушечное мясо растят в детских военных нацилагерях на Украине. А в Крыму - бойцов, способных это мясо превратить в фарш :)
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4
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Хорошая задумка,чтобы по улице не шлялись,дисциплина дело хорошее
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