Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо изложил свое видение шагов по возвращению жителей Донбасса в Украину.

Пройдусь по пунктам.

"Вернуть старикам пенсии". Когда существовало Министерство, мы отстаивали такую позицию. Она абсолютно соответствует и нормам международного права. Но только не надо забывать, что для реализации любой идеи необходим механизм.

Тезис о том, что необходимо выплачивать пенсии НА неконтролируемых территориях – это абсолютно не одно и то же, что выплачивать пенсии ЖИТЕЛЯМ оккупированных территорий. Я не могу представить, кто возьмет на себя ответственность выпускать в неконтролируемую зону микроавтобус с наличкой.

Другое дело – и мы предлагали это не один раз – разорвать порочную зависимость, которая существует между получением пенсии и наличием справки вынужденного переселенца. Мы предлагали разорвать эту связь, чтобы любой пенсионер, который живет на неконтролируемой территории, мог раз в месяц или раз в три месяца приехать на территорию, где правят бал не террористы, а закон, и получить свою законную пенсию.

Тут я никакой контраверсии не вижу. Исключительно механизм. Никто возить наличные деньги на неконтролируемую территорию не будет.

"Упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах". Я не знаю, что еще можно упростить. С моей точки зрения, он и так достаточно прост.

Я многократно бывал на КПВВ, многократно общался с жителями, которые пересекают КПВВ. Единственное, что создает неудобство – это очереди. Да, это правда.

Но вместе с тем не надо забывать – и это фиксировала миссия ОБСЕ, - что очень часто такие очереди, затыки, пробки создаются искусственно с той стороны. Когда на той стороне накапливается определенная группа людей, она пропускается одномоментно. Такие подлые приемы фиксировались неоднократно.

Естественно, если одновременно на КПВВ прибывает 50-100 человек, то их обслужить за 5 минут просто нереально. Это такая же ситуация, когда самолет прибывает в аэропорт.

"Компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта". В соответствии с законом про реинтеграцию, при Кабинете министров создана так называемая Комісія з відсічі. Одно из главных заданий этой комиссии – выработка консолидированной претензии к Российской Федерации за нанесенный ущерб.

Я прекрасно понимаю, что получение реальных денег от страны-агрессора – это процесс, который может затянуться на долгие-долгие годы. Конечно, я не сторонник того, чтобы гражданское население, которое пострадало в результате военных действий, ждало на протяжении этих долгих лет.

Поэтому я готов поддержать идею, что украинское государство должно взять на себя компенсации. Но только лишь после того, как будет выработана единая консолидированная претензия к стороне агрессора. Чтобы это не звучало так, как в свое время это пытались преподнести: "Украина начала войну, Украина пусть нас и восстанавливает".

"Войну начала Россия. И Россия за всё заплатит", заявил Тука

Нет, дорогие мои. Не Украина начала войну. Войну начала Россия. И Россия за всё заплатит. А Украина как государство, которое должно заботиться о своих гражданах, должна взять на себя – да, на сегодняшний день непосильную – ношу. И тем не менее, процесс должен начаться, и помогать своим гражданам возвращаться к мирной жизни. Но это вовсе не значит, что Украина должна взять на себя всю ответственность за войну.

"140 000 детей, которые родились на неподконтрольной территории, должны получить украинские документы". Механизм получения украинских документов уже упрощен до тривиальной бюрократической процедуры. Если раньше для этого требовалось решение суда, то сейчас это никакой особой проблемы не представляет.

Я не знаю, кто и что рассказывал Сивохо. В свое время Зеленский, когда посетил Херсонскую область, заявил, что надо упростить режим пересечения административной границы с аннексированным Крымом. Я не знаю, что еще можно упростить, если гражданину Украины для поездки в Крым нужно просто иметь с собой украинский паспорт.

"Изменить информационную политику. Избавиться от штампов "свои-чужие, сепары-укры". Да, в этом вопросе я с ним согласен. Я бы назвал это последствиями негативной информационной политики, которая велась примерно с 2014 по 2016 год.

Но вместе с тем я был приятно поражен, когда в последний раз был в студии у Шустера. Он поставил на голосование вопрос: "Считаете ли вы жителей оккупированной территории сепаратистами". И 98% людей, которые были в студии, сказали "нет". То есть у нас в обществе все-таки присутствует понимание, что "не все сепаратисты, но там есть сепаратисты".

Сепаратистов надо наказывать, а гражданское население тут при чем? Но как Сивохо собирается менять информационную политику на оккупированной территории – для меня это три вопросительных знака.

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