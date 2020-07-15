В ближайшее время украинский оборонно-промышленный комплекс могут ожидать большие перемены. В частности, ожидается смена руководителя госконцерна "Укроборонпром" и назначение нового вице-премьера по ОПК. И, по данным коллег из издания "Вести", имена наиболее вероятных кандидатов на две ключевые должности в "оборонке" уже известны: в ГП УОП могут вернуть экс-генерального директора этого концерна Юрия Терещенко, а главным по ОПК в Кабмине, вероятно, станет бывший руководитель Государственного космического агентства Олег Уруский.

При этом, курсируют слухи, что оба они могут быть связаны с РФ и запятнаны участием в коррупционных схемах в оборонной отрасли. Насколько обоснованы эти слухи? Предлагаем ознакомиться с содержанием расследования, опубликованном в интернет-издании "Вести".

Уже в ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть кандидатуру на новую должность в Кабинете министров: вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Этот пост был создан в связи с масштабной реформой ОПК. Биографии претендентов на высокую должность скурпулезно изучала специально созданная комиссия, в которую вошли представители СНБО, СБУ, профильного комитета Верховной Рады. Но по какой-то непонятной причине, Кабмин зарегистрировал 10 июля в парламенте проект постановления о назначении на эту должность, в котором фигурировала фамилия человека, не прошедшего комиссию. Речь идет об экс-глава Национального космического агентства Олеге Уруском. Как сообщают наши источники, господин Уруский встречался непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре упомянутый проект был отозван. Но из собственных источников нам стало известно о том, что кандидатура Уруского будет внесена снова.

Кто такой Олег Уруский?

Какими бы ни были агрументы в пользу назначения господина Уруского вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины – это явно не его опыт в бизнесе, который поможет реформировать закостеневшую оборонную сферу.

Сейчас Уруский возглавляет частную компанию “Прогресстех Украина”, но пришел он туда лишь в апреле этого года. До того же он строил карьеру госчиновника.

Еще в 1990-х господин Уруский занимал должность начальника управления в Национальном космическом агентстве Украины, а также руководил одним из упрвлений в аппарате СНБО. После – занимал должности первого зама главы Госкомиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины, руководителя департамента в секретариате Кабинета министров, первого зама Министра промышленной политики, позиция заместителя директора госконцерна “Укроборонпром” и главы Государственного космического агентства Украины.

Вероятно, оттуда, из 1990-х, пошли слухи о связях Уруского с нынешним членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Владимиром Горбулиным, который в то время был секретарем СНБО, а после – советником у нескольких президентов Украины по ВПК. По мнению народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, Уруского может лоббировать на должность в Кабмине именно Горбулин.

После Революции Достоинства господин Уруский руководил Национальным космическим агентством. Именно в этот период, поговаривают, у него установилось тесное сотрудничество с тогдашним замглавы "Укроборонпрома" Михаилом Морозовым. Последнего же молва связывает с российским бизнесменом Сергеем Максимовым (в свое время, в начале 2000-х, Морозов возглавлял набсовет VAB Банка, принадлежавший Максимову). В российских СМИ до сих пор можно найти немало информации об участии Максимова в контрабанде оружия и его вероятных связях с криминальным миром. По слухам, имел Максимов свои интересы и в украинской оборонной промышленности. Интересы настолько большие, что он якобы даже доплачивал должностным лицам, связанным с оборонным комплексом, "в конвертах" - за принятие "правильных" решений. Впрочем, по очевидным причинам, кроме как свидетельствами очевидцев подтвердить эти слухи несколько проблематично.

В любом случае, когда в 2010 году гражданин России Дмитрий Саламатин, создатель "Укроборонпрома", назначил господина Морозова, сотрудника структур россиянина Максимова, директором государственного предприятия "Прогресс" - в Украине у многих это вызвало большие вопросы.

Как должно было бы заинтересовать (но, похоже, пока не особо заинтересовало) давнее сотрудничество Морозова и Уруского тех, кто сейчас рассматривает возможность назначения последнего на должность "куратора" оборонки в Кабмине.

Куда подевалась земля “Радара”

Если возможная связь Уруского с российским бизнесменом Максимовым через Морозова может показаться несколько надуманной, то к отдельным эпизодам его пребывания на госслужбе вопросы возникают вполне конкретные.

Один из таких эпизодов — продажа земли Киевского завода “Радар”, которая до сих пор, к сожалению, так до конца и не расследована, и которая происходила в то время, когда господин Уруский руководил упомянутым предприятием.

2 июня 2014 года Уруский был назначен председателем Наблюдательного совета ПАО “Радар”, который входит в “Укроборонпром”. Это стратегическое предприятие, которое на 100% находится в госсобственности и производит, помимо прочего, ракетные боеголовки различного типа.

Но прославилось предприятие не выдающимися разработками, а громким скандалом, связанным с отчуждением принадлежащей ему земли в самом центре столицы, сразу за Дворцом "Украина".

Вскоре после прихода Уруского на "Радар", на совещании набсовета и правления предприятия было принято решение о начале процесса передачи принадлежащего заводу земельного участка площадью в 1,36 га под застройку. Тогда же была предварительно согласована возможность передачи под строительство впоследствии еще 2,06 га. В замен государственное акционерное общество должно было получить 1,5 тыс.кв.м помещений – при том, что планировалось на этой площади возведение почти 128 тыс квадратов недвижимости. То есть, бесценную землю на Печерске отдавали меньше чем за 1,5% от построенных квадратных метров – при том, что обычно в столице этот процент колеблется в районе 8-10%.

15 января 2016 года ОАО "Киевский завод “Радар” заключил с неким ООО “Катерпиллер” договор о долевом участии в капитальном строительстве жилого комплекса. Завод отдал те самые участки - 1,36 га на ул. Предславинская, 35 и 2,06 га под перспективную застройку. Кроме передачи 1,5 тыс. кв.м, "Катерпиллер" должен был за свой счет отремонтировать корпуса завода на 76 млн грн (но, как выяснилось впоследствии, ремонт проводился только на бумаге).

После этого компания "Катерпиллер" начала сносить и демонтировать корпуса – и забрала себе металлолом после сноса, так что снесенные здания продолжали числиться на балансе предприятия с остаточной стоимостью в 4,1 млн грн и на них насчитывалась амортизация.

Эта история до сих пор не закончена – и при любом исходе чревата миллионными потерями для госбюджета.

Поняв, что "Катерпиллер" не намерен выполнять условия договора, “Радар” подал в суд иск о его расторжении. При этом, согласно договору, его расторжение по инициативе завода будет означать для госпредприятия необходимость компенсировать фирме все понесенные расходы - более 77,6 млн грн.

А в 2017 году НАБУ начало уголовное производство: по мнению следствия, должностные лица завода “с целью получения неправомерной выгоды для “Катерпиллер” в договоре занизили стоимость участка 1,36 га, на котором будет вестись строительство, более чем в пять раз, и не указали о наличии на ней 9 помещений стоимостью более 10 млн грн, в результате чего уменьшили размер паевого взноса завода более чем 100 млн грн.”.

Вследствие проведенного аудита даже якобы было установлено, что на ряд земельных участков завода по Киеву, чиновники завода просто не оформляют документов. Из-за этого такие земли могут быть утрачены для государства. После аудита Киевский горсовет решил даже отобрать у госкомпании оставшиеся земли. А “Укроборонпром” обращался к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой этого не допустить.

Российские корни украинской компании

Как уже упоминалось, с апреля 2020 года Олег Уруский руководит частной компанией "Прогрестех Украина", которая может иметь российские корни. Согласно реестрам, эта компания связана с российским ОАО "Прогресстех". Среди учредителей обеих компаний числится кипрская компания Progresstechgroup, конечным бенефициаром которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий.

По данным Центра журналистских расследований, в 2018 году обе компании выполняли подряд на проектирование аэропорта "Туркменабад", при этом украинская компания якобы даже выполняла работу российской.

По данным журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, господин Кульчицкий на родине является академиком Академии военных наук РФ и живет в Москве. Но подконтрольная ему компания "Прогресстех" давно работает в Украине. А с началом войны не только не свернула, а напротив – усилила свою активность на территории нашего государства.

Стоит ли удивляться, что в оборонной сфере поползли нехорошие слухи о том, что афиллированная с российской компанией возглавляемая Уруским "Прогрестех Украина" может заниматься шпионажем. В ГП "Антонов" даже жаловались, что инженерно-конструкторский центр "Прогрестех Украина" переманивает у них конструкторов.

Особенно плотным было сотрудничество между двумя упомянутыми фирмами до 2014 года. В частности, украинский "Прогресстех" помогал России разрабатывать самолеты Sukhoi Superjet. Действительно ли такое сотрудничество полностью прекращено после начала войны или оно просто перешло в неофициальную плоскость – большой вопрос.

Связей с российской компанией и россиянином Кульчицким на сайте "Прогресстех Украина" - не найти. А вот сам господин Уруский вроде бы особо этих связей не скрывает. Но он уверяет, что никакой опасности для Украины такие связи не несут. Потому что Кульчицкий якобы не поддерживает политику президента России Владимира Путина.

Но подобные доводы воспринимают не все. Так, после того как в январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск" – именно информация о связях "Прогресстеха Украина" с Россией стала причиной отмены результатов торгов.

Кому выгоден Уруский в "оборонке"?

Как и в любой другой ситуации, в назначении нового влиятельного госслужащего крайне важным остается вопрос: кому это выгодно?

А выгодно это тем людям, которые многие годы подряд зарабатывали на коррупционных схемах в оборонной сфере. Ведь вице-премьер по вопросам ОПК фактически будет ключевой фигурой в сфере государственного управления оборонно-промышленным комплексом. А от его действий и решений будут зависеть критически важные для безопасности и обороны государства отрасли экономики.

“Следует выделить три ключевые компетенции для такого государственного управленца: отсутствие конфликта интересов и коррупционных скандалов, надлежащий уровень компетентности в основных сферах ОПК (авиастроение, космические технологии, машино- и судостроение, развитие и внедрение инновационных технологий) и опыт глубокой трансформации государственных систем и процессов”, - цитируют СМИ эксперта Богдана Долинце.

По его словам, сегодня на первый план выходит профессиональная команда, которая быстро включится в процесс реформирования ОПК и наконец завершит целый ряд до сих пор не решенных вопросов, а именно: принять Закон "Про оборонные закупки", снять чрезмерную секретность государственного оборонного заказа, завершить реформирование Укроборонпрома, разработать и принять Государственную научно-техническую космическую программу, разработать финансовые инструменты для обновления парка военно-транспортных самолетов для оборонных ведомств, создать экосистему для развития инновационных и критических технологий.

Сможет ли это сделать госслужащий, фигурировавший в коррупционных скандалах и связанный с российским оборонпромом? Вряд ли.

Тем не менее, именно господина Уруского кто-то, похоже, настолько сильно хочет видеть вице-премьером по ОПК, что его "продвигают" с грубым нарушением процедуры. Ведь предложил кандидатуру Уруского лично Зеленский – при том, что в списке, подготовленном СНБО, его фамилии не было.

“Это может только говорить о непрозрачных "лифтах", которые являются результатами подковерных договоренностей, а не прозрачного процесса отбора и дискуссии, которая должна его сопровождать. Одна из групп влияния пытается поставить "своего", который должен реализовывать чье видение, которое известно узкому кругу людей”, - прокомментировал ситуацию руководитель проектов ликвидированного Проектного офиса реформ Минобороны Артур Переверзев.

К слову, эксперты недовольны не только кандидатурой Уруского – часть из них сходится во мнении, что истинной целью создания новой должности является не наведение порядка в крайне коррумпированной отрасли – а создание видимости перемен.

“Все кандидаты годами работали в государственном аппарате. Некоторые занимали руководящие должности еще при Кучме. Фактически, на их глазах происходил развал и грабеж ОПК течение 2010-19 годов. Но я не нашел ни одной критического выступления против коррупции в ОПК от таких кандидатов. По моему мнению, номинационный комитет, который в закрытом режиме выбирал кандидатов, руководствовался единственным критерием — лояльность. А по такому критерию как раз идеально подходят кадры без собственной позиции и взглядов”, - высказался по поводу предстоящих перемен председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

И такая ситуация чревата возникновением серьезных разногласий с западными партнерами Украины. В частности, при самом негативном развитии событий, все может закончится тем, что наше государство потеряет военно-техническую поддержку от Запада.

“Международные партнеры могут и не обратить внимание на процесс назначения, а вот деятельность вице-премьера, если она пойдет в разрез с уже декларируемыми принципами (например реформы оборонных закупок) они точно заметят, и это может быть сложным дипломатическим тупиком, поскольку угроза потери военно-технической поддержки - вполне реальна”, говорит Артур Переверзев.

При этом даже создание нового министерства, поговаривают, вносит определенный диссонанс в уже налаженные в сфере ОПК связи з Европой и США.

“Последний год была построена эффективная горизонталь сотрудничества в ОПК между Минэкономики-Укроборонпром-Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности — международные партнеры, в частности представители НАТО. Украина взяла на себя ряд реформистских обязательств как корпоратизация предприятий "Укроборонпрома", переход оборонных закупок на конкурсной основе и устранения коррупционных рисков по экспорту военных товаров. Может быть так, что действующая горизонталь в ОПК будет разрушена”, - считает Каневский.

Вот только пока создается впечатление, что все эти доводы не способны переубедить тех, кто лоббирует в топ-менеджеры украинской оборонки человека, гипотетически связанного с РФ и в течение многих лет работавшего в госструктурах и, вероятно, досконально изучившего все реализуемые там схемы обогащения.

Косвенно свидетельствовать о том, что люди, принимающие решения в нашей стране, в очередной раз поступились государственными интересами в пользу собственных, может и еще одно потенциальное назначение.

Так, поговаривают, что на должность главы "Укроборонпрома" могут назначить Юрия Терещенко – человека, ранее уже возглавлявшего этот госконцерн, уволенного из УОП в 2014 году, по данным СМИ, из-за подозрения в хищении государственных средств, по поводу чего даже было возбуждено уголовное дело. Но это уже – отдельная глава печальной истории о "реформировании" украинского ОПК.