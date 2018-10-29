МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Рослякова вбили? У справі про криваву бійню в Керчі з'явилися нові дивні деталі

5.4тЧитати матеріал російською

У версії про самогубство керченського стрільця Владислава Рослякова є низка "нестиковок", яка вказує на можливість його вбивства іншою людиною. Зокрема його поранення не відповідають калібру зброї, знайденої в його руках.

Крім цього, на книжковій шафі, що стояла позаду його тіла, майже немає слідів крові, які мали потрапити туди під час пострілу, йдеться у репортажі "Крим. Реалії"(щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"І при такому пострілі зброя в будь-якому випадку мала випасти з його рук", — вказав на черговий дивний нюанс глава української Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Новини
Кривава бійня у Керчі: адвокат пояснив, чому це теракт

Також військовий експерт Юрій Колесников припустив, що вбити Рослякова могли з іншої зброї.

Тіло Росялкова

Тіло Росялкова

"Дуже дивний напрям пострілу як для самогубця. А ось для людини, яка підійшла збоку, вставила людині до рота зброю і натисла на курок — він якраз буде комфортним. Це не самогубство", — запевнив Колесніков.

Як писав OBOZREVATEL, криміналісти і раніше помічали деталі, які спростовують версію окупаційної влади Криму щодо стрілянини і вибуху у Керченському політехнічному коледжі.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Смерть керченского стрелка подстроили верные орлы Залупутина, что тут не ясно?!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги