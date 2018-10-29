Рослякова вбили? У справі про криваву бійню в Керчі з'явилися нові дивні деталі

У версії про самогубство керченського стрільця Владислава Рослякова є низка "нестиковок", яка вказує на можливість його вбивства іншою людиною. Зокрема його поранення не відповідають калібру зброї, знайденої в його руках.

Крім цього, на книжковій шафі, що стояла позаду його тіла, майже немає слідів крові, які мали потрапити туди під час пострілу, йдеться у репортажі "Крим. Реалії"(щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"І при такому пострілі зброя в будь-якому випадку мала випасти з його рук", — вказав на черговий дивний нюанс глава української Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Також військовий експерт Юрій Колесников припустив, що вбити Рослякова могли з іншої зброї.

Тіло Росялкова

"Дуже дивний напрям пострілу як для самогубця. А ось для людини, яка підійшла збоку, вставила людині до рота зброю і натисла на курок — він якраз буде комфортним. Це не самогубство", — запевнив Колесніков.

Як писав OBOZREVATEL, криміналісти і раніше помічали деталі, які спростовують версію окупаційної влади Криму щодо стрілянини і вибуху у Керченському політехнічному коледжі.