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Росляков був не один? Очевидці зробили резонансну заяву про теракт у Керчі

31.3тЧитати матеріал російською

Владислав Росляков може бути не єдиним стрільцем, причетним до теракту в Керченському політехнічному коледжі, в результаті якого загинула 21 людина і більше 70 отримали поранення.

Блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter прикріпила скріншот листування місцевих жителів, з якого стало відомо, що студент цього навчального закладу в день трагедії чув постріли одночасно і на першому, і на другому поверхах. У мережі стверджують, що бачили чотирьох озброєних людей.

Повідомляється, що зараз Керчі "всім очевидцям закривають роти". Напередодні стало відомо також про те, що опубліковане відео теракту раптово було видалено з мережі, а директора телеканалу "Таврида" Миколу Долгачова після його запуску в ефір звільнили.

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З'явилася інформація і про те, що напередодні нападу на коледж Рослякова помітили в компанії двох чоловіків у військовій формі.

Росляков був не один? Очевидці зробили резонансну заяву про теракт у Керчі
Росляков був не один? Очевидці зробили резонансну заяву про теракт у Керчі
Росляков був не один? Очевидці зробили резонансну заяву про теракт у Керчі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі активно засуджують теракт у Керчі. Користувачі регулярно знаходять не стикування і припускають, що Росляков став такою ж жертвою, як і інші студенти.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибух у Керчіанексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
керченської стрілок
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Самарский Валера
Самарский Валера
опять-одна баба сказала............................
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