Росляков був не один? Очевидці зробили резонансну заяву про теракт у Керчі

Владислав Росляков може бути не єдиним стрільцем, причетним до теракту в Керченському політехнічному коледжі, в результаті якого загинула 21 людина і більше 70 отримали поранення.

Блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter прикріпила скріншот листування місцевих жителів, з якого стало відомо, що студент цього навчального закладу в день трагедії чув постріли одночасно і на першому, і на другому поверхах. У мережі стверджують, що бачили чотирьох озброєних людей.

Повідомляється, що зараз Керчі "всім очевидцям закривають роти". Напередодні стало відомо також про те, що опубліковане відео теракту раптово було видалено з мережі, а директора телеканалу "Таврида" Миколу Долгачова після його запуску в ефір звільнили.

З'явилася інформація і про те, що напередодні нападу на коледж Рослякова помітили в компанії двох чоловіків у військовій формі.

Керч, теракт

Три дня, як очевидці МОЛЧАТ.Сколько терористів

Мабуть, підписка

А то виплати не накришити

Навіщо?

Що то ще будет.Іначе б зловили вже аби кого і "призначили"

"Коли стався вибух на першому поверсі чітко було чутно на другому поверсі і у внутрішньому дворі були постріли" pic.twitter.com/sb6VdfjzSd - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Керч, теракт

Патрулів немає, перехоплень особливо ніяких

НС зняли (не знаю, навіщо ввели)

де то 3-четверо кривавих агентів Держдепу бігають ....

а, що не Держдепу? а, герої Росії?

ясно, тов.майор ... pic.twitter.com/MF6YfKw6hu - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі активно засуджують теракт у Керчі. Користувачі регулярно знаходять не стикування і припускають, що Росляков став такою ж жертвою, як і інші студенти.