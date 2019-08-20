Росію зобов'язали виплатити родині загиблого воїна ЗСУ 6 млн грн

У понеділок, 19 серпня, Кіровський районний суд міста Кропивницький постановив стягнути з держави-агресора Росії на користь дружини загиблого офіцера-вертолітника ЗСУ Олександра Сабади Тетяни і синів – Олега і Максима – моральну шкоду в розмірі 5 мільйонів 842 тисячі 800 гривень.

Він задовольнив позовну заяву, підготовлену командою "Сили права" в інтересах сім'ї загиблого, повідомила пресслужба руху.

Так, 2 травня 2014 року поблизу села Карпівка Слов'янського району Донецької області, під час виконання завдання з евакуації поранених наземних українських військових підрозділів поблизу села Маяки, ракетою збили вертоліт МІ-24, бортовий №09, ЗСУ.

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У складі екіпажу перебував начальник штабу – перший заступник командира вертолітної ескадрильї підполковник Сабада, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Раніше, 27 березня 2017 року, в Кропивницькому після багатомісячної судової боротьби за підтримки "Сили права" було отримано рішення судді Кіровського районного суду Кропивницького Інни Павленко. Воно встановило юридичний факт загибелі Сабади при виконанні обов'язків військової служби внаслідок збройної агресії РФ проти України.

"Чергове справедливе рішення судді Павленко на користь українців, які внаслідок російської збройної агресії зазнали тяжкої втрати", – зазначив глава руху Андрій Сенченко.

За його словами, вже є сотні аналогічних рішень в інтересах сімей загиблих військовослужбовців та цивільних осіб, тисячі перебувають на різних стадіях розгляду в судах всіх регіонів України.

"Кожен день команда "Сили права" посилює тиск на державу-агресора і продовжує наступ на юридичному фронті", – підкреслив Сенченко.

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