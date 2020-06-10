Росію запідозрили у підготовці сепаратистського сценарію на півдні України

Вікторія Довгань Розслідування 15:03, 10.06.2020

Російська Федерація із залученням своїх спецслужб розпочала масштабну інформаційну кампанію для дестабілізації на півдні України.

Її метою є відокремлення окремих областей нашої держави, написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк.

Російська окупація
espreso.tv

"В рамках спеціальних заходів впливу, направлених на дестабілізацію України та подальше відокремлення її окремих регіонів, російськими спецслужбами здійснюється рекламна кампанія в соціальних мережах, покликана заохотити мешканців півдня України, а особливо Бессарабії, до отримання російського, румунського та молдовського громадянства", – написав він.

Сепаратистська реклама, яку запустили у соцмережі росіяни
Facebook Олександра Данилюка

За словами аналітика, з цією метою росіянами в Молдові створена організація прикриття, яка надає громадянам України консультаційну та організаційну допомогу при отриманні іншого громадянства. Данилюк припустив, що операція буде супроводжуватись спробами погіршити також українсько-румунські відносини.

"У 2014 році на заході Одеської області російськими спецслужбами вже була здійснена спроба організувати сепаратистсько-терористичну організацію "Бесарабська народна республіка", – нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, у яких йдеться про появу так званого угорського, Берегівського району.

  • Письменник Андрій Любка зазначив, що це рішення є неприпустимою помилкою для України. Адже нова адміністративна одиниця може стати причиною багатьох проблем.

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