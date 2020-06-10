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10 червня • оновлено в 15:33
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Росію запідозрили у підготовці сепаратистського сценарію на півдні України

4.3т
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Російська Федерація із залученням своїх спецслужб розпочала масштабну інформаційну кампанію для дестабілізації на півдні України.

Її метою є відокремлення окремих областей нашої держави, написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк.

Російська окупація

Російська окупація

espreso.tv

"В рамках спеціальних заходів впливу, направлених на дестабілізацію України та подальше відокремлення її окремих регіонів, російськими спецслужбами здійснюється рекламна кампанія в соціальних мережах, покликана заохотити мешканців півдня України, а особливо Бессарабії, до отримання російського, румунського та молдовського громадянства", – написав він.

Сепаратистська реклама, яку запустили у соцмережі росіяни

Сепаратистська реклама, яку запустили у соцмережі росіяни

Facebook Олександра Данилюка

За словами аналітика, з цією метою росіянами в Молдові створена організація прикриття, яка надає громадянам України консультаційну та організаційну допомогу при отриманні іншого громадянства. Данилюк припустив, що операція буде супроводжуватись спробами погіршити також українсько-румунські відносини.

"У 2014 році на заході Одеської області російськими спецслужбами вже була здійснена спроба організувати сепаратистсько-терористичну організацію "Бесарабська народна республіка", – нагадав він.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Активіст Олександр Данилюк
Місце
Україна
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