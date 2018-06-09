Росію попередили про ядерну катастрофу через "ДНР"

Дії терористів "ДНР" можуть спровокувати серйозну ядерну катастрофу, яка вдарить не тільки по Україні і непідконтрольних їй територіях Донбасу, але і по Росії.

Про це в ефірі ObozTV заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Еколог прокоментувала рішення "ДНР" затопити шахту "Юнком" біля Єнакієвого, де за радянських часів проводилися ядерні випробування.

"Шахта "Юнком" є ядерним об'єктом. Зараз, за ​​рішенням цих безголових людей, так звана "ДНР" вирішила припинити відкачування води і затопити цю шахту "в зв'язку з економічними обставинами". Тоді цей об'єкт опиняється під водою на глибині 800 м. Ніхто не може спрогнозувати, що трапиться, якщо станеться розгерметизація цієї шахти", - заявила вона.

Тимочко пояснила, що радіоактивні речовини через розгерметизацію шахти можуть потрапити в річку Сіверський Донець, а звідти - на територію Росії, куди повертає річка.

Як підкреслила еколог, "є серйозна загроза транскордонної ядерної катастрофи світового масштабу".

Експерт зазначила, що в так званих "органах влади ДНР" є кілька фахівців, які раніше працювали в департаменті природних ресурсів Донецької області.

"Вони точно знають ці загрози, раніше багато разів про це говорили, піднімали це питання в Києві. Зараз запевняють, що там все добре і безпечно. Політичний зашморг діє навіть на їх професіоналізм. Люди беруть гріх на душу, тому що може бути страшна катастрофа", - уклала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" відключили насоси, за допомогою яких відкачувалася вода з шахти "Юнком" поблизу Єнакієвого, де за часів СРСР проводилися ядерні випробування.