У мережі з'явилося відео, на якому зняли влучання української крилатої ракети "Нептун" у морську ціль під час вогневих випробувань.

Його опублікували на YouTube-каналі Defense Express, зазначивши, що стрільби відбулися в Одеській області та підтвердили можливості нового комплексу РК-360МЦ і крилатої ракети Р-360 з пошуку та знищення встановлених морських цілей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними розробників, береговий ракетний комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на десантно-небезпечних напрямках.

Ракета "Нептун" Скриншот відео

Він забезпечує наведення, цілерозподіл та знищення цілей протикорабельними крилатими ракетами Р-360. Заявлена дальність пуску – до 280 км. Швидкість – приблизно 1000 км/год, висота польоту над гребенем хвиль – від 3 до 10 м. Маса ракети – 870 кг, маса бойової частини – 50 кг.

Крім того, дивізіон ЖК-360МЦ "Нептун" забезпечує старт окремих ракет або залповий пуск до 24 ракет (тобто повний залп шести пускових установок) з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 секунд.

Зі свого боку експерт з морського права, представник "Морської експертної платформи" Богдан Устименко на своїй сторінці у Facebook наочно показав, що "Нептун" легко зможе влучити по російських окупантах у акваторії Чорного моря.

"Наочний пост про можливості застосування української ракети "Нептун", операційна дальність якої – до 280 км", – написав він, опублікувавши відповідну карту.

Ракети "Нептун" можуть влучати в цілі Росії в акваторії Чорного моря Facebook Богдана Устименка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відео випробувань "Нептуна" в акваторії Чорного моря на полігоні "Алібі" показав секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, ракетам вдалося успішно влучити в плавучі мішені.