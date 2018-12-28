Росіяни знайшли в Україні 4 "ядерні фугаси": пропагандисти видали гучний фейк

Російські пропагандисти прирівняли українські атомні електростанції до "ядерних фугасів", які вкрай небезпечні у випадку гіпотетичного вторгнення РФ на територію України.

"Не варто забувати про чотири АЕС: Запорізьку, Рівненську, Хмельницьку та Південно-Українську. Вони і в мирний час являють собою серйозну небезпеку, оскільки українці допускають порушення у технології їхньої експлуатації. А у воєнний час це, по суті, чотири ядерні фугаси великої уражаючої потужності", — пише рупор Кремля "НВО".

За інформацією видання, російська армія за можливого вторгнення може розраховувати на лояльність населення Лівобережжя.

У публікації наголошується, що все, що має Україна, "це погано навчена і настільки ж погано озброєна піхота, декілька сотень старих танків і допотопна артилерія".

Водночас видання зазначає, що підрахунок українських сухопутних сил не дає справжнього уявлення про те, як можуть розвиватися події російсько-української війни.

"У випадку вторгнення російське командування може розраховувати на лояльність населення тільки Лівобережної України, а також південних областей (Одеської, Миколаївської і Херсонської). Населення великої частини правого берега, особливо північного заходу країни, напевно буде партизанити. Уявімо, Росія захопила Україну, виникає запитання, що робити зі зруйнованою країною, адже у Москви немає ресурсів для її відновлення. І нарешті, Заходу все одно, хто влаштує війну, агресором буде оголошена саме Москва, а це забезпечить надійну ізоляцію Росії на довгу перспективу", — пише рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль запустив масовану дезинформаційну кампанію із прогнозування реального початку військових дій в Україні.

Пропагандисти навіть вказували точні дати, місця і конкретні провокації.