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30 січня • оновлено в 11:45
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Росіяни зазнали серйозних втрат на Донбасі

2.6т
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Українські захисники на Донбасі ліквідували п'ятьох російських окупантів у період з 21 по 30 січня.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

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"У період з 21-го по 30-е січня ц. р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 5 осіб: 1 АК – 1 омсбр (Кальміуське) 2 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевськ) 2 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с", – зазначив Машовець.

Він наголосив, що терористи постійно проводять перегрупування військової техніки на Донбасі.

Могила загиблого на Донбасі

Могила загиблого на Донбасі

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав і не загинув в результаті бойових дій на Донбасі 29 січня. При цьому бійці давали відсіч терористам "Л/ДНР", які обстріляли ЗСУ.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, хоть фахiвцi кого-то побеждают, значит ещё не всё потеряно.
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2
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Только 5?)) А чё стесняетесь-то?))) Подохший чмошник "потерь нет" написал бы 500)))
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3
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фил филька
фил филька
ну так можно сказать что при обмене россияне понесли потери отдав украине украинцев))
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