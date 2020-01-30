Росіяни зазнали серйозних втрат на Донбасі

Українські захисники на Донбасі ліквідували п'ятьох російських окупантів у період з 21 по 30 січня.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

"У період з 21-го по 30-е січня ц. р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 5 осіб: 1 АК – 1 омсбр (Кальміуське) 2 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевськ) 2 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с", – зазначив Машовець.

Він наголосив, що терористи постійно проводять перегрупування військової техніки на Донбасі.

Могила загиблого на Донбасі 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав і не загинув в результаті бойових дій на Донбасі 29 січня. При цьому бійці давали відсіч терористам "Л/ДНР", які обстріляли ЗСУ.

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