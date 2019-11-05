Росіяни зазнали масштабних втрат на Донбасі

Російські терористи, які окупували Донбас, знову зазнали втрат у зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня по 5 листопада вони склали шість осіб тільки за підтвердженими даними.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

Вантаж 200 "Корреспондент"

"У період з 29 жовтня по 5 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали шість осіб: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальміуське) один військовослужбовець, 9 ОМСП (Новоазовськ) два військовослужбовці, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевськ) два військовослужбовці, 7 ОМСБр (Брянка) один військовослужбовець", – йдеться у повідомленні.

Також Машовець розповів, що окупаційна "адміністрація" ОРДЛО спільно з медико-санітарною службою окупаційного угрупування проводять заходи щодо перевірки готовності медичних установ до прийняття на лікувань поранених військовослужбовців 1-го і 2-го АК ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в ООС повідомили, що останнім часом терористи "Л/ДНР" неохоче вступають у бої та їх насильно виганяють на поле бою, як штрафбатівців.

Нагадаємо, у жовтні втрати російських терористів "Л/ДНР" досягли 96 осіб. З них 33 – убитими.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся