Головна Новини
5 листопада • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Росіяни зазнали масштабних втрат на Донбасі

3.9т Читати матеріал російською

Російські терористи, які окупували Донбас, знову зазнали втрат у зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня по 5 листопада вони склали шість осіб тільки за підтвердженими даними.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

Вантаж 200

Вантаж 200

"Корреспондент"

"У період з 29 жовтня по 5 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали шість осіб: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальміуське) один військовослужбовець, 9 ОМСП (Новоазовськ) два військовослужбовці, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевськ) два військовослужбовці, 7 ОМСБр (Брянка) один військовослужбовець", – йдеться у повідомленні.

Новини
18 убитих, півсотні поранених: "Л/ДНР" зізналися у величезних втратах

Також Машовець розповів, що окупаційна "адміністрація" ОРДЛО спільно з медико-санітарною службою окупаційного угрупування проводять заходи щодо перевірки готовності медичних установ до прийняття на лікувань поранених військовослужбовців 1-го і 2-го АК ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Тег
інформаційне опір
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
4
64
Смішно
11
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш машувец, курнув с утра спайсов, огласило медиапространство новыми откровениями. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ох уж эти сказочники!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Машовец - это новая говорящая каска? Наградное оружие надеюсь у неё имеется.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / думки