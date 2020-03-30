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30 березня • оновлено в 11:32
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Росіяни влаштували кривавий обстріл на Донбасі: поранено двох воїнів ЗСУ

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Двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 30 березня.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook. Зазначається, що ворог, вкотре нехтуючи Мінськими домовленостями, обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Шуми.

Зокрема, російські окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування РФ поранили воїнів ЗСУ

Збройні формування РФ поранили воїнів ЗСУ

На щастя, евакуаційною технікою українських воїнів було оперативно доставлено до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", – запевнили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не загинув і не зазнав поранень внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 29 березня. Хоча останні за минулу добу 13 разів порушили режим припинення вогню.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС терористи "ДНР" військові Збройні сили України
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Ку Алексей
Ку Алексей
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет Заставляя в унисон звучать сердца
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Перемога скоро
Перемога скоро
И всё-таки, почему вы шесть лет воюете с российскими оккупантами, а на обменах меняете одних граждан вукраины на других граждан вукраины? :)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Перемога скоро, ещё вопрос - почему с одними и теми же "оккупантами" в Донбассе вoюют, а в Крыму нет? :-)
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3
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Мой господин
Мой господин
Зато не от коронавируса))
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