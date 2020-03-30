Росіяни влаштували кривавий обстріл на Донбасі: поранено двох воїнів ЗСУ

Двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 30 березня.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook. Зазначається, що ворог, вкотре нехтуючи Мінськими домовленостями, обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Шуми.

Зокрема, російські окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування РФ поранили воїнів ЗСУ

На щастя, евакуаційною технікою українських воїнів було оперативно доставлено до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", – запевнили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не загинув і не зазнав поранень внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 29 березня. Хоча останні за минулу добу 13 разів порушили режим припинення вогню.

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