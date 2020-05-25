Росіяни вчать брехати про Україну: СБУ розкрила правду про пропаганду і переслідування в "Л/ДНР"

Служба безпеки України документує інформаційну агресію в окупованих Донецьку і Луганську, де всі ЗМІ, фейковий органи влади і бізнес контролюються ФСБ Росії.

Як сказано в повідомленні прес-служби відомства, про це розповів один з екс-керівників пропагандистського каналу Горлівки, який втік з окупованих територій.

"Бойовики вказують журналістам, про що і як вони повинні писати. Контент в ОРДЛО – це неіснуючі успіхи "республік", приховування корупції та соціальних проблем", – відзначається в заяві.

За словами чоловіка, за кожним каналом, радіо і виданням в ОРДЛО закріплений свій куратор. До недавнього часу цими процесами керував Олександр Казаков – колишній радник загиблого ватажка Олександра Захарченка.

"Щомісяця усіх керівників ЗМІ та працівників так званого Міністерства інформації збирають на наради, які проводять росіяни. Журналістам наголошують, що про реальну ситуацію в "республіках" писати суворо заборонено. Закриття шахт, страйки, безгрошів`я, повальна корупція та беззаконня – в ОРДЛО табу. Крім того робітників ЗМІ відправляють до Ростова в Донський державний технічний університет. Там вони проходять курси підвищення кваліфікації з ведення інформаційної війни всередині країни", – повідомила СБУ.

Зокрема, від усіх ЗМІ вимагають постійних сюжетів про нібито жахливу ситуацію в Україні. Всі матеріали обов'язково затверджуються в "Мінінформі ДНР" кураторами з РФ.

"Незгодних, а також людей, які можуть зашкодити репутації, бойовики тримають під пильним наглядом. Через постійний пресинг з ОРДЛО масово втікають як посадовці, так і пересічні громадяни. Багато з них звертаються за допомогою до Служби безпеки. Наразі всі зібрані українською спецслужбою свідчення долучені до величезної доказової бази про агресивну війну проти України та злочини окупантів у "Л/ДНР", – додали в СБУ.

Російська пропагнада. Ілюстрація 24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський вирішив змінити главу Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом ("Альфа"), яким замість Олександра Устименка став Сергій Дусик, який раніше відзначився успіхами в рукопашному бою і був нагороджений за високий професіоналізм.