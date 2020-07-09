Росіяни в ТКГ назвали переселенців з ОРДЛО "несуттєвим питанням", – Казанський

Україна на переговорах ТКГ в Мінську не вдалося досягти особливого прогресу з приводу "особливого статусу" Донбасу з російською делегацією. Адже представники країни-агресорки вирішили викреслити з майбутнього закону згадку про вимушених переселенців.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook представник української сторони, журналіст Денис Казанський, погодити не вдалося навіть текст преамбули закону.

В українській редакції вона звучить так: "Цей Закон визначає порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів у вимушено залишені місця постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах в Донецькій і Луганській областях і розвитку територій".

Однак росіяни, за словами Казанського, зажадали скоротити преамбулу і прибрати з неї згадку про повернення та реінтеграцію переселенців.

"Тобто, РФ та її бойовики практично прямим текстом вимагають викреслити 1,5 млн людей, котрі виїхали. І зрозуміло чому. Вони бояться самого факту нашого існування, адже ми псуємо їх пропагандистську картинку. Вони бояться повернення проукраїнськи налаштованого населення, яке від самого початку не визнавало ніяких "Л/ДНР". Крім того, вони користуються нашим захопленим майном, яке дуже не хочуть повертати", – пояснив позицію окупантів журналіст.

Він підкреслив, що українці, які покинули свої будинки на Донбасі, ніколи з цим не погодяться. Отже, викреслити переселенців не вдасться, і це є принциповим моментом для української сторони переговорів в Мінську.

"Представник ОРДЛО від РФ Родіон Мірошник заявив, що 1,5 млн осіб "це несуттєве питання", і їх слід прибрати з преамбули, щоб не було зайвого тексту. Ось таке ставлення до жителів Донбасу у його "захисників". У мене інше ставлення. Тому зі свого боку я пропоную додати в закон додаткову статтю, щодо компенсацій вимушеним переселенцям, які втратили в ОРДЛО майно і житло", – зазначив член делегації України в ТКГ.

Заплатити їх, акцентував він увагу, повинні будуть ті люди, які брали участь в захопленнях і "віджимах" і заподіяли законослухняним громадянам збитки.

"В цілому ж для мене після рнизки засідань ТКГ вже очевидно, що всіляко гальмує і заводить в глухий кут цей процес саме російська сторона. Практично всі пропозиції, які висуває Україна, Росією та її сателітами не приймаються і блокуються. Преамбула закону про особливий статус – яскравий тому приклад", – дійшов висновку Казанський.

Також, додав він, росіяни не хочуть йти на поступки в питанні про незаконне захоплення територій України в порушення Мінських домовленостей.

"На засіданні знову порушувалося питання Дебальцевого і захоплених в України в порушення Мінська 1700 квадратних кілометрів. Російські бойовики, зрозуміло, повертати їх відмовляються. І як в таких умовах можна говорити про виконання Мінських угод – не ясно", – написав журналіст.

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