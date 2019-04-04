Росіяни пруть на Донбас: у вбивстві "Відьми" розкрився страшний нюанс

Зброя, яку виявили на місці загибелі українських воїнів Яни "Відьми" Червоної і Олександра "Діда" Мілютіна, свідчить про те, що Росія може готуватися до нападу.

Таку думку висловив журналіст Андрій Цаплієнко. У своєму Telegram він акцентував на тому, що Кремль ще ніколи не давав у руки бойовиків "Л/ДНР" нових боєприпасів.

Він показав фото детонатора від снаряда з маркуванням 3В35, який знайшли на позиції ЗСУ.

"Це детонатор для 120-мм боєприпасів до самохідної артсистеми "Нона", втім, найчастіше він ставиться на 100-мм снаряди до гармат 2А70, яка розроблена в 1990 році. У середині 90-х її почали встановлювати на бойовий модуль "Бахча-У" до БМП-3, БМД-4, БТР-90. Гармата 2А70 – відносно нова зброя, яку Росія продає лише в Кувейт і в Емірати. В Україні, звичайно, таких немає. Більше того, її раніше не було і в "7 бригаді" бойовиків, яка стоїть навпроти нашого батальйону "Донбас-Україна", – підкреслив Цаплієнко.

Telegram Андрій Цаплієнко

За словами журналіста, росіяни зазвичай відправляли в "сімку" металобрухт, використаний раніше.

"Тому, висновок. Або у господарів до найманців ставлення чомусь змінилося саме зараз, в дні виборчої турбулентності. Або, найімовірніше, на Донбас заходять росіяни з новою технікою. І випробовують її на нас", – застеріг журналіст.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що відомо про вбитих на Донбасі воїнів батальйону "Донбас" Яну Червону ("Відьму ") і Олександра Мілютіна ("Діда").

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