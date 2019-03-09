Росіяни провели навчання для терористів: відео потрапило в мережу

Російські інструктори провели в Сирії вчення для палестинських терористів.
Відповідне відео недавно опинилося в мережі і активно поширюється багатьма користувачами.
Повідомляється, що це вже не перша група бойовиків, яка пройшла підготовку військовими РФ.
Користувачі мережі вважають, що ці найманці можуть бути також задіяні на окупованому Донбасі або ж в інших гарячих точках.
У Сирії, російські інструктори навчають і тренують палестинських терористів. Це вже не перша група бойовиків пройшла підготовку.- Записки божевільного (@Pavel_XII) 8 березня 2019 р
Дещо кому б коштувало задуматися, де ці терористи будуть застосовувати отримані навички. pic.twitter.com/KIStKop2g0
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ООС на Донбасі заявив про необхідність продовжити війну і запевнив, що ЗСУ готові до наступу.
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