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Росіяни провели навчання для терористів: відео потрапило в мережу

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Російські інструктори провели в Сирії вчення для палестинських терористів.

Відповідне відео недавно опинилося в мережі і активно поширюється багатьма користувачами.

Повідомляється, що це вже не перша група бойовиків, яка пройшла підготовку військовими РФ.

Користувачі мережі вважають, що ці найманці можуть бути також задіяні на окупованому Донбасі або ж в інших гарячих точках.

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Росіяни провели навчання для терористів: відео потрапило в мережу
Росіяни провели навчання для терористів: відео потрапило в мережу
Росіяни провели навчання для терористів: відео потрапило в мережу
Росіяни провели навчання для терористів: відео потрапило в мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ООС на Донбасі заявив про необхідність продовжити війну і запевнив, що ЗСУ готові до наступу.

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Сирія
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А там нигде не написанг, что "палестинские боевики" воюют против ИГИЛ в Сирии, а у себя дома против Израиля, который отжимает у них земли?
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