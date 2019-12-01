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2 грудня • оновлено в 11:17
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/ Розслідування

Росіяни не пускають: у штабі ООС повідомили про велику НП під Донецьком

40.6т
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Українська сторона не може відновити електропостачання в Мар'їнці (Донецька область) через російських окупантів.

Як стверджується в повідомленні пресцентру штабу ООС в Facebook, внаслідок негоди залишилися знеструмлені майже 50 приватних будинків на вулицях Тельмана та Жовтневої.

"Українські ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання, адже виведені з ладу лінії електропередач розташовані в секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації.

Незважаючи на неодноразові запити української сторони СЦКК, гарантій дотримання режиму припинення вогню російські окупаційні війська досі так і не надали", – йдеться у зверненні.

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Як писав OBOZREVATEL, 1 грудня два українські військовослужбовці загинули на війні на Донбасі через підлість російських окупантів, які спробували прорватися в тил ЗСУ.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
бaндерам просто уже никто не верит, вот и не дают разрешение...опять сами себя могут подорвать...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не стоит и пытаться восстанавливать электроснабжение. Пусть кaцaпcкиe оккупанты этим занимаются. Это их обязанность обеспечивать население оккупированных территорий
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Levitsky Valery, вас, хоxло-дayнов, всем обеспечивать - это вообще обязанность всего Мира!
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1
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
А если попробовать туда ехать не на танках и без гранатомётов?
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