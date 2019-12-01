Росіяни не пускають: у штабі ООС повідомили про велику НП під Донецьком

Українська сторона не може відновити електропостачання в Мар'їнці (Донецька область) через російських окупантів.

Як стверджується в повідомленні пресцентру штабу ООС в Facebook, внаслідок негоди залишилися знеструмлені майже 50 приватних будинків на вулицях Тельмана та Жовтневої.

"Українські ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання, адже виведені з ладу лінії електропередач розташовані в секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації.

Незважаючи на неодноразові запити української сторони СЦКК, гарантій дотримання режиму припинення вогню російські окупаційні війська досі так і не надали", – йдеться у зверненні.

Як писав OBOZREVATEL, 1 грудня два українські військовослужбовці загинули на війні на Донбасі через підлість російських окупантів, які спробували прорватися в тил ЗСУ.

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