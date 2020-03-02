Російські терористи на Донбасі незаконно відчужують нерухоме майно мирних жителів для своїх потреб.

Про масові факти такого захоплення стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється на сайті відомства.

"Жителі тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях продовжують страждати від свавілля командування російсько-окупаційних військ. Зокрема, в смт Донецьк з аргументацією "для потреб мобілізації" у громадян примусово вилучають об'єкти нерухомого майна для розміщення "підрозділів силових структур", – йдеться у зведенні.

Крім того, значні матеріальні збитки місцевому населенню завдають і російські найманці, які в лютому прибули на Донбас для ротації підрозділів з'єднань і частин 1 АК РФ.

Терористи "ДНР" "Прямий"

Військові злочинці самовільно зайняли тимчасово незаселені будинки місцевих жителів, де псують їхнє особисте майно. У тому числі мають місце окремі випадки обстрілів особистого автотранспорту. Російські окупаційні "адміністрації" при цьому не вживають жодних заходів для припинення зазначених злочинних дій бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 2 березня російські терористи на Донбасі навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка в Мар'їнському районі Донецької області. В результаті поранено мирних жителів, пошкоджено двори і будинки місцевого населення.

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