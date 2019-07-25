"Росіяни готові забашляти": Цимбалюк розповів, як Путін опинився в пастці через МН17

Росія і Нідерланди, ймовірно, почали переговори про врегулювання питання щодо катастрофи Boeing777 в липні 2014 року шляхом виплат сім'ям загиблих. Адже країна-агресор ризикує опинитися перед необхідністю визнати свою присутність на Донбасі.

Таке припущення висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Доказом цього плану він назвав зустріч президента Росії Володимира Путіна з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на саміті G20 в Осаці, про яку не написали на офіційному сайті Кремля.

Катастрофа МН17 "Рубрика"

Крім того, пізніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко зізнався, що між Росією та Нідерландами проводяться консультації щодо авіакатастрофи, проте вони носять закритий характер.

"Тут я висуну гіпотезу – на цих таємних консультаціях вони обговорюють схему виплати компенсацій родичам загиблих. І критерій тут один – росіяни готові забашляти. Головна умова РФ – це невизнання провини російської держави за атаку на цей літак. Бог з ними, з грішми. Адже якщо Росія визнає, це означає, що у нас дуже дивна "громадянська" війна, де вуха Росії стирчать всюди. Вони і так стирчать, і ні для кого це не є секретом. Але якщо "Бук" російський, значить, всі інші ці смертоносні "іграшки", які Росія поставила туди, так – російські, ніхто їх не знаходив у шахтах", – пояснює Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк упіймав речника МЗС Росії Марію Захарову на маніпуляції, що стосується катастрофи малайзійського Boeing рейсу МН17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році. Озвучена росіянкою інформація видала причетність до цієї трагедії Російської Федерації.

Нагадаємо, російська "фабрика тролів", офіційно іменована "Агентство інтернет-досліджень", за два дні після катастрофи MH17 над Донбасом опублікувала понад 65 тисяч твітів зі звинуваченнями України.

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