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19 лютого • оновлено в 10:55
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"Росіяни гинуть на Донбасі": ексватажок "ДНР" здав Путіна з потрохами

6.8т
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Колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють "добровольці" з Росії.

Відео з визнанням опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Бородай повідомив, що росіяни гинуть на полі бою. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Буквально вчора вивезли два тіла загиблих російських добровольців. Небагато добровольців з Росії зараз воює на Донбасі, але, тим не менш, воюють. І ось вони гинуть", – розповів Бородай.

Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють "добровольці" з Росії

Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють "добровольці" з Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородай зізнався, що "республіки" на Донбасі з'явилися тільки завдяки президенту Росії Володимиру Путіну.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Анатолій Штефан Олександр Бородай
Місце
Україна
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Скоро мир перейдет на альтернативные источники энергии, и помойка, которая живет на 70% за счет нефти и газа начнет трещать по швам, вот тогда многие украинские, чеченские, грузинские и другие добровольцы отдадут долг помойке))) Останется ли после этого мацковия в границах мацковской области - большой вопрос))
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2 из 4 ответов | показать все
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
За 15 лет Украине нужно подготовить с 300-400 тысяч добровольцев, чтобы те взялись возрождать Киевскую Русь, а то на исторических ее землях сейчас непонятные потомки монголо-татарской орды живут Новгород, Кубань и другие!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Приблизительно 15 лет осталось вашей помойке: "Правительство Великобритании намерено ввести запрет на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на бензине или дизельном топливе, к 2035 году, сообщил офис премьер-министра Бориса Джонсона."
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6
1
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Добровольцы - это тоже украинцы, живущие в России и имеющие родственников на Донбассе
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Юг Руси
Юг Руси
Штырлиц Дырявый наверно не знает? --- https://www.obozrevatel.com/society/otryizhka-sovkovogo-rabstva-izvestnyij-voennyij-gromko-uvolilsya-iz-ukrainskoj-armii.htm
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