"Росіяни гинуть на Донбасі": ексватажок "ДНР" здав Путіна з потрохами

Колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють "добровольці" з Росії.

Відео з визнанням опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Бородай повідомив, що росіяни гинуть на полі бою. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Буквально вчора вивезли два тіла загиблих російських добровольців. Небагато добровольців з Росії зараз воює на Донбасі, але, тим не менш, воюють. І ось вони гинуть", – розповів Бородай.

Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють "добровольці" з Росії Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородай зізнався, що "республіки" на Донбасі з'явилися тільки завдяки президенту Росії Володимиру Путіну.

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