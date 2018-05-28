"Росіянам соромно!" Родичі жертв катастрофи МН17 звернулися до Путіна

Родичі жертв катастрофи малазійського Boeing 777, яка сталася на Донбасі в 2014 році, написали відкритий лист росіянам, у якому вимагають від уряду РФ перестати перешкоджати слідству.

Як повідомляє "Радіо Свобода", одним з авторів звернення став голландець Ханс де Борст, у якого в авіакатастрофі загинула 17-річна дочка.

"З одного боку, в нас немає ненависті до росіян, але, з іншого боку, ми всі так само мучимося від болю, що наших дітей більше немає. І уряд у росіян поводиться в цій справі недобре: не сприяє розслідуванню, а навіть перешкоджає йому, і це приносить нам додаткові страждання", - розповів він.

Ханс де Борст із дочкою, яка загинула в катастрофі МН17 www.svoboda.org

Чоловік також повідав, що його "російські знайомі пишуть, що їм соромно за свою країну і що вони всім серцем співчувають".

Ханс де Борст додав, що вітає заяву уряду Нідерландів, яка офіційно поклала на Росію відповідальність за гибель рейсу МН17.

"Я радий, що наш уряд висловив бажання діяти. Звичайно, Росія буде продовжувати все заперечувати, уже все заперечує. Але тепер ми отримаємо справжній судовий процес, на якому докази представить незалежна команда слідчих", - сказав він.

"Я незабаром після трагедії написав листа Путіну, у Facebook. Тоді я отримав близько шести тисяч коментарів на моїй сторінці з усього світу, мій лист перекладали різними мовами", - повідав голландець.

Він зізнався, що спочатку, коли інформації про трагедію було не так багато, не знав, кого звинувачувати в катастрофі. Зараз у листі до президента РФ він разом з іншими потерпілими вимагає визнати вчинене.

"Ми вимагаємо від Путіна пояснень за його помилку, і що ми чуємо у відповідь? Що в інших країнах теж роблять помилки! Так, таке трапляється. Але візьміть же на себе відповідальність за свої вчинки! Триває перекладання відповідальності. Відповідай за себе! Ми пред'явили сто доказів, що ракета приїхала з твоєї країни", - обурився батько жертви катастрофи.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні експерти назвали роль Путіна в катастрофі MH17.